Maroc-Portugal : Des relations solides et en perpétuelle évolution

mardi, 1 février, 2022 à 16:11

Par Taoufik El Bouchtaoui

Lisbonne – Le Portugal qui vient d’organiser des élections législatives remportées par le Parti socialiste, entretient avec le Maroc des liens solides fondés sur une coopération constructive et en constante évolution dans les différents domaines au service des intérêts des deux pays.

La victoire du leader des socialistes portugais, le Premier ministre sortant, Antonio Costa qui a toujours entretenu d’excellentes relations avec le Maroc, ne manquera pas de donner une impulsion nouvelle aux relations bilatérales au regard des enjeux et défis que partagent les deux pays voisins.

Lisbonne, faut-il le rappeler, est la capitale européenne la plus proche de Rabat à vol d’oiseau. Les deux pays ont en partage une histoire riche et une ambition commune d’aller de l’avant dans leurs relations d’amitié et de coopération.

Si le patrimoine architectural portugais sur le littoral atlantique marocain illustre le rapprochement culturel et historique entre les deux pays, auprès des Marocains, l’évocation du Portugal rappelle l’épopée des grands navigateurs Magellan et Vasco da Gama, d’éminents hommes d’Etat comme feu Mario Soares ou encore la star du football mondial Cristiano Ronaldo. Les Marocains apprécient également le dynamisme du Portugal sur la scène internationale, le bon fonctionnement de sa démocratie et la vitalité de son économie.

Le Maroc et le Portugal affichent une volonté commune de hisser les relations bilatérales denses historiquement et marquées du sceau du respect mutuel, à des paliers supérieurs à même de renforcer le dialogue politique soutenu qu’ils entretiennent, de booster les échanges, d’explorer de nouveaux créneaux de coopération et de scruter les horizons d’un partenariat multiforme et stratégique reflétant la solidité des liens entre le Maroc et le Portugal afin de faire face aux défis régionaux auxquels ils se trouvent confrontés.

Pour l’ambassadeur du Maroc à Lisbonne Othman Bahnini, le Maroc et le Portugal ont, tout au long de leur histoire commune, construit sereinement une relation solide, basée sur la compréhension et la prise en compte des intérêts mutuels.

“La densité et la diversité de ces relations, ainsi que les mécanismes de consultation mis en place, ont conféré un caractère exceptionnel à la relation entre nos deux pays”, a-t-il affirmé notant toutefois, que le Maroc et le Portugal “peuvent faire mieux, sur le plan économique, car nous avons énormément d’atouts et de potentialités et de complémentarités à exploiter, notamment dans le secteur automobile, textile et des énergies renouvelables”.

“Nous devrons créer les synergies nécessaires pour exploiter au mieux nos potentialités conjointes, nos complémentarités mutuelles et saisir, dans cette partie de la Méditerranée, les opportunités de croissance qui se profileront pour devenir ensemble un champion régional à même concurrencer sérieusement certaines puissances économiques”, estime le diplomate marocain.

A la faveur de cette dynamique dans les relations bilatérales, les deux pays avaient signé, récemment, un accord sur l’emploi et le séjour des travailleurs marocains au Portugal, qui s’inscrit dans la dynamique de modernisation des instruments de partenariat entre les deux pays.

Paraphé à l’issue d’un entretien par visioconférence entre le ministre des Affaires Étrangères, de la Coopération Africaine et des Marocains Résidant à l’Étranger, Nasser Bourita et le ministre d’État et des Affaires Étrangères du Portugal, Augusto Santos Silva, cet accord s’assigne pour objectif de répondre de manière efficiente à la demande croissante des travailleurs marocains de bénéficier des opportunités de travail offertes au niveau du tissu économique portugais.

Il vise à définir les procédures d’admission et de séjour applicables à des citoyens marocains pour l’exercice d’une activité professionnelle dans ce pays et aussi à renforcer la coopération entre les deux Etats dans le domaine de la gestion des flux migratoires réguliers.

Lors de leurs entretiens par visioconférence, MM. Bourita et Augusto Santos Silva se sont accordés à faire de la 14ème session de la Réunion de Haut Niveau, prévue au Portugal, une occasion pour donner aux relations bilatérales une impulsion à la hauteur des ambitions partagées, à travers l’exploration de nouvelles opportunités et la création des synergies en termes de chaines de valeurs, de promotion des investissements et de coopération triangulaire.

Dans le domaine économique, le Maroc et le Portugal ont renforcé leurs relations par la création en novembre dernier d’un conseil d’affaires qui s’assigne pour objectif de recentrer les priorités, de consolider les acquis et d’explorer de nouvelles pistes novatrices pour un partenariat économique avancé.

Ces liens de coopération et de partenariat entre les deux pays se verront consolidés davantage notamment avec la nouvelle dynamique que le Maroc et le Portugal veulent donner à des projets d’envergure à savoir, d’une part, la première interconnexion électrique d’une capacité d’environ 1.000 mégawatts, qui leur permettra d’échanger de l’électricité et d’optimiser la gestion de leurs réseaux, traduisant l’ambition de Rabat et de Lisbonne de construire ensemble un « hub énergétique régional », et d’autre part, la nouvelle ligne maritime devant relier le Portugal au Maroc.

La position géostratégique du Maroc en tant que trait d’union entre deux continents et en tant que porte d’entrée vers l’Afrique, la réalisation par le Maroc de grands projets structurants pour développer davantage ses infrastructures tels que le port de Tanger Med (classé 24ème port le plus performant mondialement et 1er au niveau du fret méditerranéen), le projet de LGV (1er en Afrique), ainsi que dans la constitution de zones franches et de plates-formes industrielles intégrées, sont autant de facteurs de rapprochement pour stimuler davantage les relations d’affaires entre le Maroc et le Portugal, donner du sens au développement des relocalisations, notamment, à travers des investissements ciblés qui optimisent le positionnement de chacun dans la chaine de valeurs et renforcent les complémentarités.

Eu égard au dynamisme économique que connaissent les économies marocaine et portugaise et l’engagement des deux pays en faveur du développement durable, d’une part, et aux opportunités existantes de partenariat et d’affaires, d’autre part, les perspectives de développement des relations économiques bilatérales demeurent prometteuses.

Dans un autre registre, le Maroc apprécie le soutien de la république portugaise au Royaume au sein de l’Union européenne (UE), sa position constructive au sujet du Sahara marocain et son engagement multilatéral au sein des instances internationales vis-à-vis des conflits en Afrique.

Lors de sa visite en 2020 au Maroc, le chef de la diplomatie portugaise avait salué le rôle important que joue le Maroc pour le maintien de la stabilité dans la Méditerranée, le Maghreb et l’Afrique, des régions, a-t-il dit, qui présentent des enjeux “stratégiques et géopolitiques” pour le Portugal et l’Union européenne.