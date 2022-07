Le Maroc poursuit avec “détermination et constance” sa lutte contre le terrorisme et la violence (Chaouki Benyoub)

mercredi, 20 juillet, 2022 à 18:34

Fès – Le Maroc poursuit, avec détermination et constance, sa lutte contre le terrorisme et la violence à travers une stratégie proactive et des programmes de travail basés sur la vigilance, l’intervention ferme et la flexibilité, a indiqué, mercredi à Fès, le Délégué interministériel aux droits de l’Homme, Ahmed Chaouki Benyoub.