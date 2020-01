Le Maroc prend part à la 13è Foire d’exposition internationale de Bamako

samedi, 18 janvier, 2020 à 21:50

Bamako -La Fédération Nationale de l’Electricité, de l’Electronique et des Energies Renouvelables (FENELEC) qui préside la Confédération Africaine d’Electricité, (CAFELEC), prend part à la 13ème Foire d’exposition internationale de Bamako (FEBAK) qui se poursuivra jusqu’au 2 février prochain.

La FEBAK constitue, selon les organisateurs, un véritable espace de promotion économique et commerciale qui offre aux opérateurs économiques maliens et étrangers une formidable occasion de promouvoir leurs produits, de vendre et de nouer des partenariats.