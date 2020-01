Le Maroc prend part au Caire à un Forum international sur les statistiques de la migration

dimanche, 19 janvier, 2020 à 21:31

Le Caire- Les travaux du 2ème Forum international sur les mécanismes d’analyse des statistiques de la migration se sont ouverts, dimanche au Caire, avec la participation de responsables gouvernementaux et d’experts de 80 pays, dont le Maroc.

Des cadres et responsables du ministère de l’Intérieur, celui des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger et du Haut commissariat au Plan représentent le Maroc à ce Forum organisé durant deux jours par l’Organisation internationale pour les migrations en coopération avec l’Organisation de coopération et de développement économiques et l’Administration des affaires économiques et sociales de l’ONU.