Le Maroc prône une diplomatie religieuse “singulière, holistique et efficace” (Ambassadeur)

jeudi, 16 juin, 2022 à 10:43

Rome – Le Maroc prône une diplomatie religieuse “singulière, holistique et efficace qui ne cesse de porter ses fruits aux niveaux national, continental et mondial”, a affirmé, mercredi soir à Rome, l’ambassadeur du Maroc près le Saint-Siège, Rajae Naji Mekkaoui.

“La diplomatie religieuse du Royaume, leader dans la promotion de l’islam tolérant et du juste milieu, a démontré son efficacité dans la lutte contre l’extrémisme et la radicalisation grâce aux Hautes orientations de la Commanderie des croyants, pilier et gage de la sécurité du pays dans ses aspects spirituels, moraux et politiques”, a souligné Mme Naji Mekkaoui, lors d’une conférence sur la diplomatie et la religion.

Relevant que “la Commanderie des croyants, comme le prouvent l’histoire et la réalité, garantit la paix, la sécurité et la stabilité et assure au Maroc l’immunité contre toutes sortes d’extrémisme et d’ignorance, à travers la consécration d’un Islam modéré”, la diplomate a noté que “le Royaume puise ses fondements dans les vrais valeurs de l’Islam, notamment la tolérance, la coexistence et le vivre ensemble”.

“Le Maroc, à la faveur d’une Vision Royale éclairée, a accordé une place de choix à la mise en place d’un encadrement efficient de l’enseignement religieux, qui vise à protéger le référentiel religieux du Royaume, dont les fondements sont la Commanderie des Croyants, la doctrine ash’arite, le rite malékite et le soufisme sunnite’’, a-t-elle poursuivi.

L’ambassadeur a, dans ce sens, mis en avant le succès de l’expérience marocaine dans la gestion du champ religieux tant au niveau des lieux de culte que sur le plan de l’enseignement authentique et de la formation des imams.

Passant en revue les initiatives de diplomatie religieuse, lancées par SM le Roi Mohammed VI, en vue de promouvoir le modèle marocain et corriger l’image de la religion chez certains, Mme Naji Mekkaoui a cité la création de la fondation Mohammed VI des Oulémas africains, le Conseil supérieur des Oulémas, le conseil européen des oulémas marocains et l’Institut Mohammed VI pour la formation des Imams Morchidines et Morchidates.

“Acteur actif et engagé dans la région, le Maroc poursuit ses efforts inlassables, par le biais de sa diplomatie religieuse, pour promouvoir la paix et le dialogue”, a dit la diplomate, évoquant notamment l’appel historique d’Al Qods, signé par SM le Roi, président du Comité Al Qods, et le Pape François lors de sa visite au Royaume en mars 2019.

Sous l’impulsion de SM le Roi, le Maroc s’est également engagé dans plusieurs initiatives de médiation et de soutien, notamment au Proche-Orient et en Libye, témoignant de son attachement indéfectible au règlement pacifique des conflits et sa conviction en la valeur de la diplomatie, a poursuivi Mme Naji Mekkaoui.

Mettant en exergue “la réputation du Maroc en tant que pays musulman modéré et partenaire fiable”, l’ambassadeur a souligné que la stratégie du Royaume a “également permis d’accumuler des percées diplomatiques successives accomplies au sujet du conflit autour du Sahara marocain”.

Organisée par l’Ordre souverain de Malte et le think-thank américain “Transatlantic Policy Network on religion and diplomacy”, la conférence a été marquée par la participation d’éminentes personnalités diplomatiques à Rome et au Vatican.