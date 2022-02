Maroc-Québec: volonté commune de raffermir les relations de coopération

vendredi, 11 février, 2022 à 9:20

Montréal – Le renforcement des relations de coopération entre le Maroc et le Québec ont été au centre d’une réunion de travail entre le consul général du Royaume à Montréal, M’hamed Ifriquine et la sous-ministre des Relations internationales et de la francophonie du Québec, Sylvie Barcelo.