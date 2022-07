Le Maroc reste fermement engagé à renforcer la politique de sa gouvernance migratoire humaniste (journal ivoirien)

samedi, 2 juillet, 2022 à 17:53

Abidjan – Le Maroc reste fermement engagé à renforcer la politique de sa gouvernance migratoire humaniste, souligne le journal ivoirien en ligne ‘’Afrik Monde’’.

‘’Le Maroc reste fermement engagé à renforcer la politique de sa gouvernance migratoire humaniste, et apporter sa solidarité de protection des migrants vulnérables et des victimes’’, écrit le journal dans un article intitulé ‘’Morts de migrants à Melilla : Le Maroc démasque et dénonce l’acte ignoble des réseaux mafieux’’.

L’auteur de l’article relève que le Maroc reste déterminé à ne pas laisser ces réseaux mafieux de trafic de mettre à mal la dimension noble de la migration.

Notant que les autorités marocaines déplorent avec consternation l’assaut meurtrier perpétré le vendredi 24 juin dernier dans la ville de Nador qui a causé le décès de plusieurs migrants clandestins, le journal fait remarquer que ce drame, au-delà de sa dimension de tragédie humaine, démontre l’extrême dangerosité et violences des réseaux mafieux de trafic prêts à affronter tous les risques dans le déni absolu de la sacralité de la vie humaine.

‘’Cet assaut mortel a été mené avec la plus grande violence, bien planifiée, avec des individus aguerris et entrainés qui étaient munis de toutes sortes d’objets machettes, de pierres, de couteaux et autres objets dangereux ont attaqué les forces de l’ordre’’, commente l’auteur de l’article.

Et de souligner que les autorités marocaines continueront pour la protection du respect de la vie humaine, qui est l’un des droits fondamentaux, sa lutte sans merci et sans répit contre tous les réseaux mafieux de trafic et renforcera sa coopération diplomatique avec ses partenaires dans le cadre de la responsabilité partagée sans oublier sa contribution majeure à la sécurité régionale.