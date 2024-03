Le Maroc a réussi à consolider l’État de droit grâce aux réformes démocratiques (Kenza El Ghali)

vendredi, 15 mars, 2024 à 14:45

Santiago – L’ambassadeur du Maroc au Chili, Kenza El Ghali, a indiqué que les nombreuses réformes démocratiques engagées depuis des années au Maroc, sous la sage conduite de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, ont permis de consolider l’État de droit et améliorer les conditions de vie des citoyens.

El Ghali, qui a donné une conférence à l’Université Andres Bello à Santiago, a souligné que les réformes majeures initiées par le Royaume dans le domaine de la promotion des droits de l’Homme, en particulier les droits des femmes, ont placé le Maroc dans une position distinguée aux niveaux régional, continental et international.

Devant un parterre d’universitaires, de chercheurs, d’étudiants et de professionnels des médias, la diplomate marocaine a particulièrement mis l’accent sur l’Instance Équité et Réconciliation (IER), considérée comme un modèle de réconciliation avec le passé qui a permis de tourner la page des violations passées des droits de l’homme.

Dans ce contexte, El Ghali a rappelé la création du Conseil National des Droits de l’Homme (CNDH), la réforme du Code de la famille et l’adoption d’une nouvelle Constitution, outre l’adoption d’un arsenal juridique dans le domaine de la consécration de l’État de droit, qui sont autant d’initiatives ayant contribué à la consolidation des fondements de la démocratie marocaine, a-t-elle dit.

Soulignant que la Constitution de 2011 a établi clairement l’égalité des chances, El Ghali a fait observer que ce texte garantit que les hommes et les femmes jouissent des mêmes droits politiques, économiques, sociaux, culturels et environnementaux.

La Constitution prévoit également la création d’un organisme chargé de lutter contre toutes les formes de discrimination.

La diplomatie marocaine a enfin passé en revue les réalisations à caractère social les plus marquantes, notamment le projet de généralisation de la protection sociale, considéré comme une véritable révolution qui contribuera à l’amélioration des conditions de vie des citoyens et assurera la protection des groupes vulnérables, notamment dans un contexte caractérisé par des chocs économiques et des risques sanitaires et épidémiologiques.