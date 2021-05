Le Maroc salué pour ses efforts internationaux visant l’universalisation de la Convention contre la torture

vendredi, 21 mai, 2021 à 16:14

Canberra – L’Ambassadeur de Sa Majesté le Roi en Australie, M. Karim Medrek a représenté le Maroc, membre du Core Groupe de l’Initiative sur la Convention contre la Torture (CTI), à un atelier sur la mise en place des cadres réglementaires et des systèmes de justice équitables pour la lutte efficace contre la torture dans les Etats insulaires en développement dans la région du Pacifique.

Le diplomate marocain a mis en exergue la nécessité de l’universalisation de la Convention contre la torture (UNCAT) comme étape décisive pour l’abolition de la torture et de la promotion et du respect des droits de l’Homme dans le monde.

Il a souligné, à cet égard, l’importance de la ratification de l’UNCAT qui représente une opportunité de hausser la législation d’un pays aux standards et aux normes internationales relatives aux droits de l’homme en général, contribuant, ainsi, aux objectifs de développement durable.

M. Medrek a salué le rôle du Haut-commissariat aux Droits de l’Homme et son Secrétariat pour tout ce qui concerne l’appui en matière de formation des capacités et l’aménagement de l’institutionnel pour tous les Etats souhaitant en bénéficier pour mettre en œuvre la ratification de l’UNCAT.

M. Medrek n’a pas manqué de rappeler l’engagement sans équivoque et irréversible que le Royaume du Maroc a pris sur lui même pour la promotion de la ratification de cet instrument clé dans la prévention et la réduction des risques de torture et des traitements cruels et inhumains. Toutes ces mesures adoptées par le Maroc aux niveaux national et international, y compris son adhésion à l’Initiative pour la convention contre la torture, ne sont que l’expression de son engagement fort à lutter contre la torture sous toutes ses formes”, a-t-il soutenu.

Le Maroc demeure un partenaire actif et crédible pour les Etats insulaires du Pacifique et appuie toute coopération visant à renforcer les capacités des Etats insulaires du Pacifique en la matière, a rappelé l’Ambassadeur. En effet, le Maroc s’est engagé sur la voie de la coopération Sud-Sud et participe au développement des capacités de plusieurs Etats.

Il convient d’indiquer que depuis son lancement, en 2014, l’Initiative sur la Convention contre la Torture a permis de faire adhérer 17 Etats, pour atteindre un total de 171 Etats parties, dont la totalité des pays africains à l’exception de deux pays.

Lancée en mars 2014 par le Royaume du Maroc, le Chili, le Danemark, le Ghana et l’Indonésie, avant d’être rejointe par les iles Fidji, l’Initiative pour la convention contre la torture vise à soutenir la ratification et la mise en œuvre de la Convention contre la torture dans l’optique d’une ratification universelle d’ici 2024.