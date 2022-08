Le Maroc se félicite de la décision du Pérou de retirer sa reconnaissance de la pseudo “rasd” (Ministère des AE)

jeudi, 18 août, 2022 à 18:27

Rabat – Le Royaume du Maroc se félicite de la décision de la République du Pérou de retirer sa reconnaissance de la pseudo “rasd” – prise il y a un an, et de soutenir l’intégrité territoriale du Royaume et son initiative d’autonomie, indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger.

Cette décision intervient suite à l’entretien téléphonique que le Ministre des Affaires étrangères, de la Coopération Africaine et des Marocains résidant à l’étranger, M. Nasser Bourita, a eu avec le Ministre des Relations Extérieures de la République du Pérou, M. Miguel Ángel Rodríguez Mackay.

Le Royaume du Maroc apprécie et salue cette décision de la République du Pérou, qui ouvre une nouvelle page dans les relations avec ce pays ami. Elle permettra l’approfondissement de la concertation politique et le renforcement de la coopération sectorielle, notamment dans les domaines de l’agriculture et des fertilisants. Dans ce cadre, des actions concrètes seront menées très rapidement, souligne le communiqué.

Grace aux actions menées au cours des dernières années, sur Très Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI – Que Dieu L’assiste, de nombreux pays ont retiré leur reconnaissance de l’entité fantoche, rappelle-t-on. Ainsi, sur les 193 pays membres des Nations Unies, 84% ne reconnaissent pas la pseudo “rasd”, soit les deux tiers des pays africains, 68% des pays d’Amérique Latine et des Caraïbes, 96% des pays asiatiques et 100% des pays européens et nord-américains, conclut le ministère.