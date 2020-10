Le Maroc, seul pays africain à développer une médecine des gens de mer (responsable)

mardi, 27 octobre, 2020 à 16:05

Les participants à une rencontre en ligne, tenue mardi à Paris, dans le cadre de la 9ème édition des Dialogues Stratégiques du Policy Center for the New South, think tank indépendant à vocation panafricaine basé au Maroc et HEC Center for Geopolitics (Paris), sous le thème “la Démondialisation”, ont débattu des nouveaux paradigmes de l’ordre mondial, entre mondialisation et protectionnisme, dans le sillage de la crise sanitaire liée à la pandémie du Covid-19.