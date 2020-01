Le Maroc souligne à Libreville la nécessité de consolider la paix et la sécurité en Afrique

mardi, 14 janvier, 2020 à 14:01

Libreville- Le Maroc a mis l’accent, lundi à Libreville, sur la nécessité de consolider la paix et la sécurité en Afrique.

Intervenant lors du 7ème séminaire de Haut niveau sur la paix et la sécurité en Afrique axé sur “la situation sécuritaire au Sahel, en Libye et en Centrafrique”, l’Ambassadeur Représentant Permanent du Royaume auprès de l’Union africaine (UA) et de la CEA-ONU, Mohammed Arrouchi a passé en revue les développements de la situation dans ces trois pays et souligné l’importance d’actions concrètes pour leur stabilisation.