Le Maroc soutient pleinement l’initiative de l’UA en faveur du développement d’une santé communautaire (Ministre)

lundi, 12 décembre, 2022 à 14:07

Kigali – Le Maroc soutient pleinement l’initiative de l’Union africaine (UA) en faveur du développement d’une santé communautaire forte capable de renforcer la résilience des systèmes de santé, de contribuer à la sécurité sanitaire régionale et continentale et de promouvoir les efforts de développement durable, a affirmé, lundi à Kigali, le ministre de la Santé et de la Protection Sociale, Khalid Ait Taleb.