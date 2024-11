Le Maroc suscite une admiration incomparable de la part des élites françaises attentives au devenir de l’Afrique (Expert français)

mardi, 5 novembre, 2024 à 13:40

Paris – “Aucun pays d’Afrique ne suscite à notre époque une admiration comparable à celle portée au Maroc par les élites françaises éclairées et attentives au devenir du continent africain”, a souligné Alfred Mignot des Campani, Directeur de l’agence AfricaPresse.Paris (APP).

M. Mignot des Campani, qui préside également le Club Afrique de la Presse parisienne, a affirmé dans une déclaration à la MAP, que «cette admiration partagée par de plus en plus de dirigeants français se fonde sur des réalités et des réussites patiemment construites avec persévérance depuis un quart de siècle».

Depuis l’accession au Trône de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et sous Son impulsion, a-t-il souligné, le Maroc a investi massivement dans ses infrastructures et réalisé de profondes réformes concourant à la modernisation sociale et politique du pays.

Ces percées sont le fruit de la clairvoyance de son Souverain «qui a su faire émerger un Etat stratège inventif, se projetant dans le long terme, réussissant dans ses ambitions légitimes économiques et sociales et s’affirmant, au plan international, comme un catalyseur de l’émergence de l’Afrique», a dit cet expert des questions africaines.

Il a également mis en exergue «l’inventivité diplomatique et stratégique sans pareille» qui distingue le Maroc, dont la dernière illustration est l’Initiative Atlantique proposée par SM le Roi Mohammed VI «qui s’inscrit dans une démarche de coopération sud-sud accrue entre les pays africains riverains de l’Atlantique, mais vise aussi à désenclaver les pays du Sahel en leur proposant un corridor logistique d’accès à la mer».

M. Mignot des Campani a relevé dans ce contexte que le futur gazoduc Nigeria-Maroc, qui desservira 13 pays côtiers, «peut être considéré comme une première concrétisation stratégique de l’Initiative Atlantique».