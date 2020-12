Le Maroc a toujours joué un rôle pionnier dans la promotion de la paix au Moyen-Orient (doyen)

mercredi, 23 décembre, 2020 à 0:00

Meknès – Le Royaume du Maroc a toujours joué un rôle pionnier dans le rapprochement des peuples et la promotion de la paix et de la stabilité au Moyen-Orient, a affirmé le doyen de la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Meknès, Abdelghani Bouayad.

Dans une déclaration à la MAP au sujet de la visite, mardi, au Maroc d’une délégation américano-israélienne de haut niveau, M. Bouayad a souligné que “le génie royal est incontestable dans le conflit israélo-arabe” et que ‘’la défense de la cause nationale n’affecte en aucune manière l’engagement permanent et soutenu du Maroc en faveur de la cause palestinienne”.

Après avoir assuré que “le Sahara est une priorité absolue pour le Maroc”, le doyen de la faculté de droit de Meknès a indiqué que les provinces du Sud sont appelées à devenir “un maillon stratégique vers l’Afrique subsaharienne”, énumérant les programmes lancés dans ces provinces dans les domaines du tourisme, l’agriculture et la pêche, outre les projets qui seront programmés (stations balnéaires, dessalement de l’eau pour faciliter l’accès à l’eau potable, énergies renouvelables…).

‘’Ces provinces sont prédestinées à devenir un espace attrayant pour les investissements nationaux et étrangers, ce qui contribuera à l’accélération du rythme de développement de la région et l’amélioration du bien-être de sa population’’, a-t-il conclu.

La visite au Maroc de la délégation américano-israélienne de haut niveau a été sanctionnée par une Déclaration Conjointe, qui a mis l’accent sur l’ouverture d’une ère nouvelle dans les relations entre le Royaume du Maroc et l’État d’Israël.

Le Royaume du Maroc, les États-Unis d’Amérique et l’État d’Israël, en se référant à l’entretien téléphonique qui a eu lieu entre SM le Roi Mohammed VI et le Président Donald Trump, le 10 décembre 2020, ainsi qu’à leurs déclarations historiques respectives publiées le même jour, ainsi que par le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, saluent l’opportunité à laquelle ont donné lieu les extraordinaires efforts des États-Unis et leur leadership, précise la Déclaration Conjointe.

La déclaration Conjointe met aussi en exergue la Proclamation des États-Unis portant sur la reconnaissance de la souveraineté du Royaume du Maroc sur le Sahara.