Le Maroc a toujours su faire prévaloir l’esprit d’unité et de cohésion

mercredi, 29 juillet, 2020 à 12:19

Johannesburg – Le Maroc, sous la conduite de SM le Roi Mohammed VI, a toujours su faire prévaloir l’esprit d’unité, de cohésion et d’humanisme sur tout autre considération, a indiqué mercredi l’ambassadeur du Maroc en Afrique du Sud, Youssef Amrani.

« Indifféremment des difficultés et des contextes internationaux ombrageux, le Royaume, sous la conduite et le leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, a toujours su faire prévaloir l’esprit d’unité, de cohésion et d’humanisme sur tout autre considération », a écrit M. Amrani dans une tribune libre publiée dans les quotidiens sud-africains, The Star et Pretoria News.

L’ambassadeur est revenu sur la célébration du 21è anniversaire de l’accession du Souverain au Trône de Ses glorieux ancêtres, soulignant que « cet heureux évènement gravé d’une marque indélébile dans le cœur d’une Nation traduit l’amour d’une dynastie, l’histoire d’un peuple et l’exception d’un modèle marocain ».

Il a noté que face à la pandémie du coronavirus, le Maroc n’a ménagé aucun effort pour protéger sa population des effets sanitaires et économiques dévastateurs de la pandémie. Il a rappelé, à cet égard, les mesures courageuses, fortes et responsables prises par le Maroc pour endiguer le virus et accompagner les couches les plus vulnérables de la société.

« Il faut y voir une forme de continuité naturelle de la Vision Royale qui le long des deux dernières décennies n’a eu de cesse de promouvoir le progrès, consolider la démocratie et faire avancer le développement et la prospérité », a indiqué M. Amrani.

Et d’ajouter que le Maroc n’a jamais dévié de la perspective qu’il a tracée en poursuivant des processus de réformes majeures et transversales. L’ambition clairement définie étant celle de combler les défaillances du passé pour mieux entrevoir les perspectives d’avenir.

Il a, dans ce contexte, relevé que le Maroc est en phase de finaliser avec confiance et détermination, un nouveau modèle de développement qui rompt avec les incohérences du passé et qui s’inscrit au diapason des aspirations de la société.

L’ambassadeur a, d’autre part, mis en avant l’engagement de SM le Roi Mohammed VI pour la paix, la sécurité, la stabilité, les réformes et le développement.

Il a, dans ce sens, souligné que l’initiative du Souverain de soutenir les efforts de plusieurs pays africains frères et amis dans le cadre de la lutte contre la pandémie du Covid-19, confirme une fois de plus, l’engagement du Maroc pour une Afrique unie, forte et résiliente.

Le Royaume, un des pères fondateurs de l’Organisation de l’Unité Africaine, prédécesseur de l’Union africaine, n’a cessé d’unir ses efforts à ceux de ses partenaires africains, a souligné le diplomate.

L’intégration, la stabilité et la prospérité sont au cœur des priorités du Maroc, a-t-il dit, rappelant la contribution active du Maroc aux efforts internationaux de maintien de la paix et la sécurité, partant d’une position constante privilégiant le dialogue et la concertation pour pérenniser une Afrique libérée des conflits.

Revenant sur la question de l’intégrité territoriale du Maroc, M. Amrani a rappelé que le Conseil de sécurité de l’ONU a défini l’approche à adopter pour résoudre ce différend régional, qui permet de parvenir à une solution politique, réaliste, pragmatique et durable, fondée sur le compromis et considère l’initiative d’autonomie proposée par le Maroc comme un compromis sérieux et crédible pour mettre fin à ce différend régional.

Le Maroc s’engage à travailler de bonne foi avec l’ONU et la communauté internationale pour faire avancer ce processus engagé sous l’égide exclusive du Conseil de Sécurité, a-t-il dit.