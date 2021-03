Le Maroc traduit en actions la politique en matière d’habitat (responsable onusienne)

mercredi, 10 mars, 2021 à 10:40

Rabat – Le gouvernement du Royaume du Maroc traduit en actions la politique en matière d’habitat, a souligné, mardi à Rabat, la directrice exécutive du Programme des Nations unies pour les établissements humains (ONU-Habitat), Maimunah Mohd Sharif, lors d’une visite de terrain à des programmes urbains à Salé et Tamesna.

“Je désire témoigner, lors de ma première visite au Maroc, des efforts du gouvernement marocain dans l’implémentation d’un nouvel agenda urbain en vue d’achever les objectifs du développement durable, et je témoigne comment le gouvernement du Royaume du Maroc traduit les politiques en actions sur le terrain, et ceci est très important”, s’est félicitée la responsable onusienne dans une déclaration à la chaîne d’information en continu de la MAP (M24).

A cet égard, Mohd Sharif n’a pas manqué de rappeler que le Maroc dispose d’une très bonne expérience dans le cadre des villes sans bidonvilles qui doit être partagée et répliquée dans d’autres villes.

“Notre rôle est de promouvoir cette expérience et nous désirons collaborer avec le gouvernement marocain et partager les meilleures pratiques que nous avons vues aujourd’hui avec les autres villes”, a-t-elle dit, appelant à impliquer le secteur privé dans ces programmes.

De son côté, le Directeur de la Politique de la Ville au ministère de l’Aménagement du Territoire national, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la Ville, Abdellah Hachimi a fait savoir dans une déclaration similaire que le circuit de la visite sur le terrain proposé à la directrice exécutive de l’ONU-Habitat, a pour objectif de montrer les efforts déployés par le gouvernement marocain en matière d’intégration et d’amélioration des conditions de vie et de l’habitat en général au niveau de la région de Rabat, ainsi que les efforts déployés en matière de lutte contre l’habitat insalubre et la valorisation et la réhabilitation des anciennes médinas.

Par ailleurs, le membre du directoire du Groupe Al Omrane, Tayeb Daoudi, qui a mis en avant la contribution d’Al Omrane dans la réalisation de la ville nouvelle de Tamesna, a indiqué que cette visite s’inscrit dans le cadre d’une coopération et d’un partenariat établis entre les pouvoirs marocains et les Nations-Unies, ainsi que dans le cadre d’une vision globale des autorités gouvernementales visant la réalisation d’un vaste programme des villes nouvelles.

Tamesna s’étale sur une superficie de 840 ha et a pour ambition de recevoir 250.000 habitants à terme. Aujourd’hui nous sommes déjà à 56.000 habitants, a-t-il noté, ajoutant que cette ville est dotée des équipements nécessaires, des infrastructures de base, des espaces verts ainsi que des espaces d’accueil pour les activités économiques et industrielles qui permettent de développer une activité de l’emploi.

“Nous sommes fiers pour cette visite qui a un sens profond et une reconnaissance d’instance institutionnelle importante par rapport aux efforts et le travail acharné que fait notre pays en matière d’aménagement urbain, d’habitat et de développement en général”, s’est-il réjoui.

En visite officielle au Maroc à l’occasion de la signature du Programme-Pays 2020-2023 du Programme des Nations Unies pour les Établissements Humains et l’ouverture, à Rabat, du bureau national d’ONU-Habitat du Royaume du Maroc, Mme Maimunah Mohd Sharif s’est enquise, en compagnie du directeur du Bureau régional des pays arabes d’ONU-Habitat Erfan Ali, des opérations de recasement de ménages bidonvillois de Salé et Bouknadel, où elle s’est informée des programmes d’habitat mis en place.

La responsable de l’ONU-Habiat a visité également plusieurs projets structurants particulièrement le Pont Mohammed VI et l’Autoroute de Contournement, Salé-Tamesna, avant d’achever sa tournée à Tamesna où elle a reçu des explications concernant cette nouvelle ville, notamment le logement social et les opérations de relogement.

La délégation avait entamé le programme de sa tournée par la visite du patrimoine urbain de Rabat, où elle s’est informée de ses aspects historiques et modernes, ainsi que des différentes initiatives et programmes visant à valoriser la ville.