Le Maroc vit une nouvelle “Révolution du Roi et du peuple” tournée vers le développement (universitaire)

vendredi, 20 août, 2021 à 23:56

Rabat- Le Maroc vit au rythme d’une nouvelle “Révolution du Roi et du Peuple”, caractérisée par la ferme volonté de développement et de prospérité, a indiqué vendredi le doyen de la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales Aïn Sebaa, Driss Abbadi.

Dans sa lecture du discours de SM le Roi Mohammed VI à la Nation à l’occasion du 68ème anniversaire de la Révolution du Roi et du peuple, M. Abbadi a mis en avant la cohésion et la symbiose qui ont prévalu lors de cette épopée historique pour recouvrer les droits légitimes à la liberté et à l’indépendance, indiquant que la révolution du 21ème siècle constitue une marche vers le développement, la croissance et la prospérité du Royaume.

A cet égard, ce chercheur a déploré “la pensée anachronique et colonisatrice” de certains pays qui ne souhaitent pas que le Maroc demeure une nation libre, forte et influente. “Ne leur en déplaise, le Royaume poursuivra son cheminement vers le développement et la croissance, grâce à la volonté du Trône et du peuple et aux atouts de ses composantes nationales”, a-t-il dit, mettant en exergue la bonne réputation et la solide crédibilité du Maroc tant au niveau régional qu’international.

S’agissant des relations maroco-espagnoles, M. Abbadi a indiqué que la crise entre les deux pays voisins a constitué l’occasion de repartir sur des bases nouvelles et de nouer une relation d’égal à égal entre les deux Royaumes.

Dans son discours, SM le Roi a affirmé que le Maroc fait face à une agression délibérée et préméditée de la part des ennemis de son intégrité territoriale qui, agrippés à des positions préétablies et à des considérations obsolètes, ne souhaitent pas que le Royaume demeure la nation libre, forte et influente qu’il a toujours été.

“Le Maroc est visé du fait qu’il est un Etat pleinement constitué depuis plus de douze siècles, outre une histoire amazighe au long cours, et que depuis plus de quatre siècles il est gouverné par une monarchie citoyenne, présidant à la destinée du pays et la façonnant dans une symbiose totale entre le Trône et le peuple”, a souligné le Souverain.