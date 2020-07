Maroc/Ghana : une volonté affichée de développer des relations prometteuses

lundi, 20 juillet, 2020 à 14:58

Par Malika Mojahid

Accra – Le Maroc et le Ghana affichent une volonté indéfectible de promouvoir davantage leurs relations bilatérales qui offrent de vastes et prometteuses perspectives de développement.

Le partenariat entre les deux pays a connu une nouvelle dynamique grâce aux politiques sectorielles de diversification amorcées par le Maroc et le Ghana ces dernières années et à la signature de plus d’une vingtaine d’accords de coopération en marge de la visite de SM le Roi Mohammed VI, en février 2017 à Accra.

Ces accords ont balisé la voie pour un partenariat multisectoriel qui a d’ores et déjà commencé à donner ses fruits.

“Le Maroc et le Ghana sont appelés à mettre à profit les importantes opportunités économiques offertes de part et d’autre, en vue de consolider davantage la coopération bilatérale”, a souligné dans une déclaration à la MAP le président de l’association parlementaire Maroc-Ghana, Abass Ridwan Dauda.

Mettant l’accent sur la complémentarité des deux économies, M. Dauda a estimé que de nouvelles opportunités peuvent être créées au profit des populations des deux pays, en particulier dans le secteur agricole.

Il a souligné que la visite de SM le Roi Mohammed VI au Ghana en février dernier, a donné une nouvelle impulsion aux relations bilatérales, qui se sont renforcées davantage, surtout avec la signature de 25 accords touchant à plusieurs secteurs.

Selon M. Dauda, également membre du parlement ghanéen, Accra doit tirer profit de l’expérience marocaine dans le domaine agricole, surtout que le gouvernement ghanéen mise sur l’agriculture, à travers le programme “planter pour l’alimentation et l’emploi”.

De son côté, le secrétaire général de la commission ghanéenne du commerce international, Frank Agyekum, a estimé que les relations bilatérales doivent se renforcer davantage, eu égard la complémentarité des économies des deux pays.

“Le Ghana et le Maroc sont liés par des relations politiques historiques exemplaires, mais les échanges commerciaux entre les deux pays, bien qu’en progression, restent en deçà de leurs attentes en dépit de la volonté de coopération qui les anime”, a relevé M. Agyekum dans une déclaration à la MAP.

Il a appelé, en ce sens, à renforcer davantage la collaboration entre les deux pays, pour toucher à des secteurs vitaux, en particulier l’agriculture, le tourisme, la pêche et l’énergie solaire.

La zone de libre-échange continentale africaine (Zlecaf), dont le siège du secrétariat permanent sera basé à Accra, constitue une occasion propice pour booster les échanges commerciaux entre les deux pays, a-t-il noté.

Pour sa part, le directeur de la Chambre de commerce et d’industrie du Ghana (GNCCI), Mark Badu-Aboagye, a relevé que la chambre, en tant que représentant du secteur privé dans le pays, œuvre en partenariat avec les parties prenantes concernées, afin de développer le commerce entre les deux pays.

“Les deux gouvernements du Ghana et du Maroc se sont engagés à élargir et approfondir les échanges commerciaux bilatéraux”, a-t-il dit, appelant les hommes et femmes d’affaires à saisir cette opportunité grâce à des partenariats gagnant-gagnant.

Dans ce cadre, le Groupe OCP et le ministère ghanéen de l’alimentation et de l’agriculture avaient scellé, en septembre dernier, deux accords de coopération stratégique visant à optimiser la chaîne de valeur des engrais de l’agriculture ghanéenne.

Ce partenariat offre aux parties prenantes, dans la chaîne de valeur des engrais, une gamme de services à forte valeur ajoutée afin de fournir aux agriculteurs ghanéens des engrais adaptés et à des prix compétitifs, mais également toutes les ressources nécessaires à leur succès, à savoir une formation pour une meilleure connaissance de leurs cultures, une compréhension des enjeux d’optimiser la nutrition des sols et d’utiliser des solutions financières.

Leader mondial des produits phosphatés, l’OCP veut implanter au Ghana une usine de production d’engrais adaptés aux besoins du sol en 2024, basée sur les matières premières du Maroc et du Ghana, à savoir le phosphate et le gaz, avec une capacité de production d’un million de tonnes.

Pour sa part, le Groupe immobilier marocain “Addoha” a fait part de sa volonté de lancer au Ghana des projets immobiliers, en particulier le logement social et le segment du moyen standing.

“Des discussions ont été lancés avec les autorités ghanéennes dans l’objectif de lancer ces projets qui visent à satisfaire le besoin en logement dans le pays”, avait affirmé le PDG du Groupe, Anas Sefrioui.

L’entente entre les deux Chefs d’État, SM le Roi Mohammed VI et le Président Nana Akufo-Addo constitue un challenge qui s’est transformé en opportunité pour les investisseurs des deux pays dans le cadre d’un partenariat gagnant-gagnant.