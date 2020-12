Maroc/Israël : le rétablissement des relations est salutaire pour la cause palestinienne (député danois)

mercredi, 23 décembre, 2020 à 16:44

Copenhague – Le rétablissement des relations entre le Maroc et Israël est salutaire pour la cause palestinienne, a souligné le député danois Nasser Khader.

“Je crois que le processus de normalisation engagé entre Israël et les pays arabes est porteur de promesses et d’avancées dans le conflit du Moyen-Orient. La cause palestinienne sera désormais libérée de l’emprise et des surenchères des extrémistes de tous poils”, a affirmé M. Khader dans une déclaration à la MAP.

Il a dans ce sens soutenu que le rétablissement des relations entre le Maroc et Israël “rompt le statut quo et ouvre de nouvelles perspectives sur la voie de la recherche d’une solution à deux États qui soit à la fois fiable et viable”.

M. Khader, président de la commission de Défense au parlement danois (Folketing), a relevé que le Maroc, pays de tolérance et de vivre-ensemble entre les différentes confessions, est appelé à jouer un rôle de premier plan dans la recherche d’une solution pacifique au conflit du Moyen-Orient, en s’appuyant sur son histoire millénaire, son aura politique et sa communauté juive établie en Israël.

“J’ai été à maintes reprises au Maroc et en Israël et je peux témoigner que les juifs d’origine marocaine ont un attachement très particulier à leur mère-patrie, le Maroc. C’est un atout considérable qu’il importe de fructifier pour sortir de l’impasse et briser le cycle infernal des violences dans cette région”, a-t-il conclu.