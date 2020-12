Maroc/Israël: le rétablissement des relations servira le processus de paix sans affecter la position du Royaume sur la question palestinienne (universitaire)

mercredi, 23 décembre, 2020 à 22:13

Tétouan – Le rétablissement des relations entre le Maroc et Israël servira le processus de paix et n’affectera en rien la position ferme du Royaume au sujet de la question palestinienne, a souligné mercredi l’universitaire Hamid Aboulas.

“Le rétablissement des relations maroco-israéliennes contribuera à renforcer le processus de paix et ne fera pas changer la position ferme du Royaume à l’égard de la question palestinienne”, a indiqué M. Aboulas, professeur de droit public à la Faculté de droit de Tétouan, dans une déclaration à la MAP au sujet de la visite mardi au Maroc d’une délégation américano-israélienne de haut niveau.

L’universitaire a, à cet égard, relevé que SM le Roi Mohammed VI a réaffirmé lors d’un entretien téléphonique avec le Président de l’Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, que “la position soutenant la cause palestinienne demeure inchangée”, notant que le Souverain a souligné que le Maroc soutient la solution à deux États et que les négociations entre les parties palestinienne et israélienne sont la seule voie pour parvenir à une solution définitive, durable et globale à ce conflit.

SM le Roi a également souligné que le Maroc place toujours la question palestinienne au même rang de la question du Sahara marocain, a rappelé M. Aboulas, faisant savoir que le Maroc oeuvrera, sur la base des relations distinguées avec la communauté juive d’origine marocaine, à employer toutes les mesures convenues avec le président américain, Donald Trump, pour soutenir le processus de paix dans la région, sans que cela affectera l’engagement constant et continu du Maroc, sous le leadership de SM le Roi Mohammed VI, à défendre la cause palestinienne juste.

M. Aboulas, également vice-doyen de la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Tanger chargé de la recherche scientifique et de la coopération, a affirmé que la reconnaissance américaine de la marocanité du Sahara est une décision stratégique et historique, et un succès de la diplomatie marocaine, sous le leadership éclairé de SM le Roi, qui a été consolidé depuis le retour du Maroc à l’Union africaine, ayant fait changer la position de nombreux pays africains qui ont retiré leur reconnaissance de l’entité fantoche.

Ces victoires diplomatiques, a-t-il poursuivi, ont permis au Maroc de jouer un rôle pionnier au niveau africain, à travers sa présence aux côtés des pays africains amis en période de crises, notant que ces victoires ont été couronnées par la décision des États-Unis d’Amérique de reconnaître, pour la première fois de leur histoire, la souveraineté pleine et entière du Maroc sur son Sahara, en vue de mettre fin à ce conflit artificiel.

La décision américaine aura des répercussions positives sur les différents autres aspects diplomatiques, à travers l’ouverture d’un consulat des Etats-Unis d’Amérique à Dakhla, et un impact économique considérable, grâce aux projets de développement qui seront réalisés dans les provinces du Sud du Royaume, dans le cadre du partenariat stratégique liant le Maroc et les Etats Unis.

La visite au Maroc de la délégation américano-israélienne de haut niveau a été sanctionnée par une Déclaration Conjointe, qui a mis l’accent sur l’ouverture d’une ère nouvelle dans les relations entre le Royaume du Maroc et l’État d’Israël.

La Déclaration Conjointe a mis en exergue la Proclamation des États-Unis portant sur la reconnaissance de la souveraineté du Royaume du Maroc sur le Sahara.

Au cours de cette visite, plusieurs accords, couvrant plusieurs domaines, ont été conclus par le Royaume du Maroc avec les États-Unis et l’État d’Israël.