Maroc/Mali: Le Royaume, “un pays véritablement engagé en faveur de sa région et de son continent” (média chilien)

mercredi, 30 septembre, 2020 à 15:47

Santiago – Le Maroc, un pays véritablement engagé en faveur de sa région et de son continent, ne ménage aucun effort pour apporter une contribution efficace à la recherche de solutions adéquates à des situations complexes, a écrit, mardi, le site d’information chilien “ElPeriodista.cl”.

Dans un article publié dans sa rubrique International, le média chilien a indiqué que “le Maroc est un pays véritablement engagé en faveur de sa région et de son continent, le Royaume ne ménageant aucun effort pour apporter une contribution efficace à la recherche de solutions adéquates à des situations ou des contextes politiques, économiques ou sociaux complexes qui nécessitent toute la solidarité de partenaires sérieux et essentiels”.

Rappelant que le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, M. Nasser Bourita, a effectué mardi une visite à Bamako sur Hautes Instructions de SM le Roi, “ElPeriodista.cl” a écrit que “le Maroc, en droite ligne de son ferme engagement envers sa région et son continent, n’est pas resté indifférent face aux développements de la situation au Mali”.

Durant cette visite, M. Bourita a été reçu en audience par le président de transition de la République du Mali, Son Excellence Monsieur Bah N’Daw.

M. Bourita s’est, également, entretenu avec le Vice-président de transition, le Colonel Assimi Goïta, ainsi qu’avec le Premier ministre de transition, M. Moctar Ouane.

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger a eu, par ailleurs, des entretiens avec des dignitaires maliens, notamment M. Bouyé Haïdara et l’imam Mahmoud Dicko, a écrit le site d’information chilien.

Tous les interlocuteurs maliens ont exprimé leur gratitude à SM le Roi Mohammed VI pour “la sollicitude permanente avec laquelle Sa Majesté le Roi a toujours entouré la République du Mali et son peuple”, a mis en avant “ElPeriodista.cl”.

Le média chilien a rappelé que le chef religieux malien Bouyé Haïdara a fait état, mardi à Bamako, de son “appréciation” de la qualité des relations ancestrales unissant le Royaume du Maroc et l’État malien, ainsi que du “rapprochement et de la sympathie” entre les deux peuples et ce, depuis l’indépendance du Mali.

“Ces liens se sont enracinés depuis le règne de Feu Sa Majesté Mohammed V”, a-t-il déclaré à la presse en marge de la visite à Bamako de M. Bourita.

De son côté, le dignitaire malien l’Imam Mahmoud Dicko, a affirmé que le soutien du Royaume du Maroc au Mali traduit une longue histoire qui unit les deux peuples.

“Ce n’est pas une coopération qui date d’aujourd’hui, c’est depuis l’indépendance du Mali que le Royaume accorde le même soutien et le même accompagnement à l’endroit du peuple malien”, a-t-il déclaré à la presse en marge de cette visite.

“A toutes les occasions où le Mali traverse des situations difficiles, le Maroc est le premier pays qui vient au secours du Mali” s’est-il réjoui, a souligné le dignitaire malien cité par “ElPeriodista.cl”.