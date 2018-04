Marrakech abrite une conférence internationale sur l’initiative de la Ceinture et la Route et le partenariat stratégique sino-marocain

jeudi, 19 avril, 2018 à 20:46

Marrakech – Marrakech abrite les 26 et 27 avril courant, une conférence internationale portant sur le thème “l’initiative de la Ceinture et la Route et le partenariat stratégique sino-marocain pour un développement durable”.