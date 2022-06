Marrakech : La CI et le Sénégal saluent l’initiative de SM le Roi pour la création de l’Institut africain pour l’apprentissage tout au long de la vie

mercredi, 15 juin, 2022 à 19:00

Marrakech – La Côte d’Ivoire et le Sénégal ont salué mercredi à Marrakech, l’initiative de Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour la création de l’Institut africain pour l’apprentissage tout au long de la vie.

Intervenant lors d’une table ronde ministérielle consacrée au lancement du “Rapport mondial sur l’apprentissage et l’éducation des adultes”, la ministre ivoirienne de l’Éducation nationale et de l’Alphabétisation, Mme Mariatou Kone, et la directrice de l’alphabétisation et des langues nationales, Mme Ndeye Name Diouf, qui représente la ministre sénégalaise de l’éducation nationale à la Conférence Internationale sur l’Education des Adultes (CONFINTEA VII), ont été unanimes à saluer l’initiative de Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour la création de l’Institut Africain pour l’apprentissage tout au long de la vie.

Les responsables ivoirienne et sénégalaise ont également loué l’initiative de SM le Roi Mohammed VI pour la création d’une commission interministérielle post-CONFINTEA VII.

La création de l’Institut africain pour l’apprentissage tout au long de la vie est de nature à “renforcer la coordination et la coopération Sud-Sud dans le domaine de l’apprentissage des adultes et de l’apprentissage tout au long de la vie”, a affirmé Sa Majesté le Roi Mohammed VI, dans un Message Royal adressé par le Souverain aux participants à cette conférence, et dont lecture a été donnée par le Chef du Gouvernement, M. Aziz Akhannouch.

Cet institut, a ajouté le Souverain, “sera un centre régional qui aura vocation à renforcer les capacités des parties prenantes, des institutions et des organisations régionales dans le domaine de l’apprentissage tout au long de la vie”.

Concernant la commission interministérielle post-CONFINTEA VII, SM le Roi a indiqué qu’elle “se réunira chaque année, veillera à l’application effective de toutes les recommandations formulées à l’issue de la conférence, notamment au niveau continental”.

Co-organisée par le Gouvernement du Royaume du Maroc et l’UNESCO, sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, cette conférence de portée mondiale réunit les parties prenantes du monde entier en vue de façonner l’avenir de l’apprentissage et de l’éducation des adultes au cours de la prochaine décennie.

Placée sous le thème : “l’apprentissage et l’éducation des adultes pour le développement durable : Un agenda transformateur”, cette Conférence constitue l’occasion d’examiner les politiques efficaces d’apprentissage et d’éducation des adultes dans une perspective d’apprentissage tout au long de la vie dans des conditions, qui contribuent à la réalisation des Objectifs de Développement Durable (ODD) des Nations-Unies, adoptés en 2015.