Marrakech : La présidente du PARLASUR salue le rôle pionnier de SM le Roi dans la consécration des valeurs de tolérance

jeudi, 11 juillet, 2024 à 21:06

Marrakech – La Présidente du Parlement de la Communauté Economique des Pays d’Amérique du Sud (PARLASUR), Fabiana Martin, a salué, jeudi à Marrakech, le rôle pionnier de SM le Roi Mohammed VI dans la consécration des valeurs de tolérance et l’instauration de la paix.

Intervenant lors du Forum parlementaire économique pour la région euro-méditerranéenne et du Golfe, initié dans la ville ocre par la Chambre des conseillers et l’Assemblée parlementaire de la Méditerranée (APM), Mme Martin a indiqué que l’engagement en faveur de la paix, base fondamentale de toute société qui se veut “juste” et “équitable”, est une valeur qui doit être préservée et promue.

“Les conflits et les tensions auxquels le monde fait face nécessitent un engagement de l’ensemble des parties prenantes afin de les résoudre”, a-t-elle insisté, mettant en évidence la nécessité d’un dialogue constructif, basé sur la diplomatie parlementaire, considérée comme “le seul moyen” pour faire face aux défis communs et établir une atmosphère de confiance et de respect mutuel.

Par ailleurs, la Présidence du PARLASUR a mis en avant les points communs et les défis économiques, sociaux et politiques partagés par la région méditerranéenne et la région du Golfe, d’une part, et avec le MERCOSUR d’autre part, notant que cette situation nécessite un renforcement des liens entre les deux régions, à travers la création d’opportunités de commerce et d’investissement et en améliorant la compréhension et la coopération dans les domaines de la durabilité environnementale, de la technologie et de l’éducation.

Organisé sous le Haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le Forum parlementaire économique de Marrakech pour la région euro-méditerranéenne et du Golfe représente une opportunité idéale pour les parlementaires et les partenaires fondateurs de l’Assemblée parlementaire de la Méditerranée pour interagir avec les acteurs politiques et économiques des secteurs public et privé, ainsi qu’avec les milieux académiques et la société civile.

Cette deuxième édition, dont les travaux se poursuivront vendredi, traite deux thèmes principaux, à savoir “La transition vers l’énergie verte” et “Le soutien à l’entrepreneuriat et aux petites et moyennes entreprises dans ce processus”.