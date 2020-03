Masgoula Baamar, une femme sahraouie dévouée à l’action associative

vendredi, 6 mars, 2020 à 14:28

-Par Dlia Imad-

Dakhla – Passionnée, humble, spontanée et persévérante, Masgoula Baamar s’est investie depuis plusieurs années dans l’action associative, donnant l’image d’une femme libre et aguerrie.

Consciente de la place prépondérante de la femme sahraouie dans la société des ”bidanes”, cette militante a réussi à concrétiser le rêve qu’elle caressait depuis son enfance, en intégrant en 2005 l’association “Tawarta”, active dans l’intégration de la femme.

“J’éprouve une grande joie et satisfaction à exercer dans le domaine associatif, qui constitue une première préoccupation pour moi”, a-t-elle confié à la MAP, en revenant sur ses débuts dans le domaine associatif, son évolution et son expérience.

Après une scolarité régulière, sanctionnée d’un baccalauréat et des études universitaires en littérature, Mme Masgoula a indiqué qu’elle s’est véritablement engagée dans l’action associative en 2010, en tant que présidente de l’association ”Kawss Kozah” pour le développement durable, visant à protéger et à promouvoir les droits socio-économiques, culturels, politiques et environnementaux de la femme.

En 2017, elle a été présidente de l’association du forum international de la femme sahraouie, ayant pour objectifs de consolider l’action de la femme et sa participation active dans la gestion de la chose publique, notamment dans les provinces du Sud du Royaume, mettant en avant les contributions de la femme en matière d’encadrement et de mobilisation de la société à tous les niveaux, ainsi que ses efforts en faveur du développement, sur un pied d’égalité avec l’homme.

Dans la même année, elle a aussi réussi à créer le Réseau des femmes actives dans la région de Dakhla-Oued Eddahab, qui tend à instaurer l’égalité et l’approche genre, à même d’assurer l’implication de la société civile, en tant que force de proposition au sein des conseils élus pour faire aboutir les programmes de développement efficients.

En outre, elle a été, en 2006, membre du Conseil Royal consultatif des affaires sahariennes (Corcas) et membre de la commission régionale des droits de l’Homme de Dakhla-Oued Eddahab en 2011.

Et ce n’est pas tout. “Soucieuse d’affûter mon expérience associative et en matière des droits de l’Homme, j’ai pris part à nombre de rencontres au Maroc et à l’étranger, en l’occurrence la 4ème commission de l’ONU à New York en 2011, les sessions du Conseil des droits de l’Homme de l’ONU (CDH) à Genève, en 2005 et 2006 et le Forum mondial des droits de l’Homme à Marrakech, qui s’est tenu en 2014’’, a-elle-ajouté.

Mme Masgoula a aussi eu des formations au sein du Conseil national des droits de l’Homme, de l’Institut international de Genève et de l’Institut républicain international (IRI), durant la période allant de 2011 à 2017, ce qui lui a permis d’avoir un large éventail de connaissances sur l’approche genre, la démarche participative, les mécanismes de démocratie participative, la gestion des conflits, l’ingénierie des projets, la gestion administrative et financière des associations, les techniques de communication et le leadership féminin, ainsi que les techniques et mécanismes de plaidoyer.

Aux côtés de ses activités associatives, elle a bénéficié de formations au sein de la Fondation allemande Konrad-Adenauer, en termes d’autonomisation politique de la femme et de leadership du monde des affaires, durant les années 2017, 2018 et 2019.

En 2018, elle a mis en place un projet touristique traditionnel “éco-friendly”, grâce au soutien de l’Initiative nationale pour le développement humain (INDH) pour faire découvrir aux touristes la beauté d’un site naturel particulier “Sebkhat Imlili’’, où l’air est d’une finesse absolue et la lumière sur cette flore miraculeuse, d’une pureté de cristal.

Il faut rouler 110 km à partir de Dakhla et s’enfoncer plus au Sud dans le désert pour arriver à ce lieu pittoresque qui dispose d’un écosystème particulier, avec quelque 160 sites d’eau dans une zone saharienne et un taux de salinité variant entre 24 et 350 g/l, permettant de garantir la vie de nombre d’espèces rares de poissons, dont le Tilapia de Guinée.

Dans ce camp à proximité des joncs qui composent la flore de cette zone humide, Mme Masgoula portée par une ferme détermination, a créé la coopérative “Ahl Elhassan” pour valoriser les produits forestiers et aider les femmes en situation de précarité à avoir un revenu.

“Le but est de sauvegarder le savoir-faire faire précieux de ces merveilleuses nattes végétales tressées au désert, selon des méthodes traditionnelles”, a-t-elle indiqué, notant que ce lien entre l’Homme et la nature, sans passer par la machine, est un des éléments de culture essentiels chez les nomades du Sahara.

De même, elle a créé la coopérative “Masgoula” pour la valorisation des produits de la pêche maritime dans la région. Elle fait savoir que sa coopérative est la première au niveau de la région ayant pris part au salon Halieutis, l’année dernière à Agadir.

En ce qui concerne la situation de la femme marocaine, Mme Masgoula pense que, même si des acquis indéniables ont été réalisés, il reste beaucoup à faire, en particulier dans le domaine de la participation politique des femmes.

Elle estime, dans ce sens, que la participation politique de la femme reste faible pour de nombreuses raisons, notant que la femme marocaine, et sahraouie en particulier, dispose de tous les atouts lui permettant de gérer la chose locale, surtout qu’elle ne manque pas de compétences pour contribuer à la consolidation de la cohésion sociale et à la défense de la patrie.

Les femmes sahraouies sont bel et bien présentes avec tout leur poids et leurs talents dans tous les circuits de la vie socio-économique, politique, culturelle et sportive et s’évertuent à se mettre en valeur et à faire valoir leur savoir-faire, leurs compétences et leurs qualités et à franchir constamment de nouveaux domaines, a-elle-soutenu.

De l’avis de Mme Masgoula, la femme sahraouie a su s’imposer dans divers domaines où elle occupe désormais une place particulière grâce à ses efforts personnels, à sa persévérance et à la faveur du statut privilégié dont elle jouit au sein de la société hassanie.

Elle est persuadée qu’il faut continuer la lutte pour accompagner d’autres femmes ”pour qu’elles puissent avoir les mêmes chances et qu’elles gagnent la confiance en elles pour s’engager dans ce qui pourrait, à tort, être perçu comme un domaine réservé aux hommes”.

Mme Masgoula pour qui le mot ”impossible” n’a jamais fait partie du vocabulaire, est prête à relever sans cesse de nouveaux défis et à servir loyalement et constamment la mère-patrie.