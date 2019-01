Matka 2019: Le Maroc à la conquête du marché touristique scandinave

samedi, 19 janvier, 2019 à 11:52

Par Rachid KAROM

Helsinki – Le Maroc prend part à l’édition 2019 du Salon international de voyage “Matka Nordic Travel Fair” qui se tient à la capitale finlandaise Helsinki (18-21 janvier), dans le cadre de ses efforts intensifs ciblant les marchés touristiques de l’Europe du Nord et visant la conquête du marché scandinave.

Après avoir marqué sa présence la semaine dernière au Salon international du tourisme d’Oslo, le Maroc affiche sa détermination aujourd’hui au Matka 2019, le plus grand événement de l’industrie touristique en Europe du Nord, en vue de renforcer sa place en tant que destination mondiale de choix, en faisant valoir les richesses naturelles, historiques et culturelles dont jouissent les différentes régions du Royaume.

Aménagé par l’Office national marocain du tourisme (ONMT), sur une superficie de 50 m2, le pavillon marocain est conçu pour informer les visiteurs de la richesse et de la diversité de l’offre touristique et hôtelière du Royaume. Il propose des publications et des brochures, aussi bien en Anglais qu’en Finnois, pour promouvoir bon nombre de destinations touristiques nationales.

Cette année, la participation marocaine est marquée par la présence notamment des compagnies aériennes Royal Air Maroc et Air Arabia Maroc, en plus des agences de voyage Atlas Tours (Agadir), Time Travel (Agadir), Morocco 4 Golf (Marrakech) et Sahara Experience (Marrakech), en plus de l’agence finlandaise GolfTailors qui participe à ce salon pour promouvoir des produits de l’artisanat marocain.

Lors de la journée inaugurale de ce salon, ponctuée par la présence notamment de l’ambassadeur du Maroc en Finlande, M. Mohamed Ariad, le stand du Maroc a vibré au rythme d’une série de rencontres entre des responsables de l’ONMT et des représentants des médias finlandais, en l’occurrence Helsinki Times, mais aussi des blogueurs et des youtubeurs en vue de promouvoir l’offre touristique marocaine auprès du citoyen finlandais.

Interrogés par la MAP, les responsables de l’ONMT ont affirmé que le pavillon marocain a enregistré une grande influence depuis le premier jour, ce qui reflète l’intérêt croissant qu’accorde le marché nordique à la destination Maroc.

Selon les données dévoilées par l’Office, le nombre de touristes en provenance des pays scandinaves et baltes a avoisiné les 119.000 visiteurs en 2017, affichant une progression de 27% en comparaison avec l’année précédente.

Pour 2018, le nombre de touristes s’étant rendu au Maroc a atteint les 96.000 visiteurs à fin octobre, au moment où les indicateurs laissent présager une évolution des flux touristiques d’au moins 27% durant la même année, assure-t-on.

Pour la première fois en 2018, une ligne directe reliant Helsinki à Agadir a été mise en place à raison d’un voyage hebdomadaire opéré par la compagnie aérienne norvégienne, en plus de la ligne déjà lancée l’année dernière entre Helsinki et Marrakech, à raison de deux vols hebdomadaires assurés par la même compagnie.

Le Salon international de voyage d’Helsinki réunit près d’un millier d’exposants représentant 86 pays, selon les organisateurs qui tablent cette année sur pas moins de 70.000 visiteurs.