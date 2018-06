Mawazine-2018 : La scène OLM-Souissi, une vitrine mondiale de la musique pop

mercredi, 20 juin, 2018 à 10:49

— Par Farouq EL ALAMI —

Rabat – Scène de tous les gigantismes, l’OLM Souissi a su s’imposer, au fil des années, comme la vitrine par excellence du Festival Mawazine Rythmes du monde, celle où défilent les plus grandes stars mondiales de la musique pop.

De Jennifer Lopez à Shakira en passant par BB King ou Sting, tous se sont produits devant des centaines de milliers de fans enflammés qui ont scandé en chœur leurs plus célèbres compositions, battant, au fil des éditions, des records d’affluence.

Pour sa 17ème édition (22-30 juin), le Festival Mawazine ne déroge pas à la règle, offrant à des festivaliers avides une sélection éclectique de 10 auteurs et compositeurs incarnant à la perfection la diversité du paysage pop contemporain.

Ainsi, le vendredi 22 juin, c’est le DJ néerlandais Martin Garrix qui ouvrira le bal. Le jeune prodige de 22 ans, dont le tube Animals compte plus d’un milliard de vues sur Youtube, offrira un spectacle psychédélique aux festivaliers.

Le lendemain, ce sera le moment à ne pas rater de cette 17ème édition. French Montana est attendu de pied ferme par des dizaine de milliers de fans impatients de voir la superstar américaine d’origine marocaine faire étalage de son immense talent.

Pour la soirée de dimanche 24 juin, la scène opérera un changement de décor sonore pour accueillir la formation londonienne Jamiroquai, vignette incontournable de l’acid jazz, et son emblématique chanteur Jay Kay.

Lundi, place au rap et à la provoc avec les deux rappeurs les plus en vue du paysage hip-hop francophone, puisque le Français Niska, nom de scène de Stanislas Dinga Pinto, et le Belgo-congolais Damso, de son vrai nom William Kaludo, se succèderont sur scène au grand plaisir des amateurs de ce style très prisé par la jeunesse marocaine.

Mardi, le duo américain de Disc jockey, The Chainsmokers, qui combine à lui seul plus de 5 milliards de vues sur Youtube, promet une ambiance piste de danse aux festivaliers lors d’une soirée qui s’annonce haute en couleurs.

Pour le mercredi 27 juin, les organisateurs promettent une soirée historique. En effet, les festivaliers auront l’immense plaisir d’accueillir, pour sa première apparition en concert en Afrique, le chanteur américain Bruno Mars.

Celui qui multiplie les records de ventes d’albums et les récompenses internationales -7 Grammy Awards en 2018 seulement-, est sans aucun doute l’artiste le plus attendu sur la scène OLM cette année par les mélomanes marocains.

Jeudi, les spectateurs découvriront les hits du célèbre groupe de rock écossais Texas, emmené par la voix de Sharleen Spiteri. La formation originaire de Glasgow, qui compte à son actif neuf albums, dont le dernier, “Jump on Board”, est sorti en 2017, compte bien créer la surprise et combler les amateurs du genre.

La soirée du vendredi 29 juin s’annonce, pour sa part, magique avec l’une des figures les plus charismatiques de la scène musicale contemporaine, le génial The Weeknd. Avec sa voix efféminée, ses tempos lents et l’atmosphère éthérée de ses chansons, il est fort à parier que le Canadien de 28 ans, qu’on compare souvent à Micheal Jackson, marquera de son génie cette 17ème édition.

Ambiance latino pour clore en beauté les festivités le samedi 30 juin avec le Portoricain Luis Fonci, auteur du tube de tous les superlatifs, Despacito, et ses 5 milliards de vues sur Youtube.

Rock, rap et disco, autant d’ingrédients qui ne manqueront pas de faire saliver les mélomanes à quelques jours du début de cette 17ème édition d’un festival qui s’annonce, pour le moins, explosive !