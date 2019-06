Mawazine 2019: Les spectacles de rue, une tradition qui égaye les principales artères de Rabat

jeudi, 20 juin, 2019 à 12:17

Rabat – À l’instar des éditions précédentes, le 18è festival Mawazine-Rythmes du monde, qui se tiendra du 21 au 29 juin, propose une programmation riche et variée, animée par des spectacles de rue créant une ambiance festive dans les principales artères de Rabat.

En plus des concerts qui attirent chaque jour des milliers de fans sur les différentes scènes du festival, Mawazine offre, au niveau des boulevards de la “ville lumière” et de ses grandes places, une programmation riche et variée de spectacles de danse et d’acrobaties, de feux d’artifice, de cirques et de tambours.

C’est ainsi qu’Akdim Batucada et Acro-Maroc ouvriront le bal samedi (22 juin), avec des spectacles de rue qui se poursuivent jusqu’au 26 juin dans deux des plus grands espaces de la capitale.

Akdim Batucada, un groupe formé de 10 jeunes percussionnistes qui anime divers événements culturels et sportifs, proposera des shows rythmés de sonorités samba, mais aussi hip-hop, salsa, house et chaâbi.

La formation de cirque Acro-Maroc, habituée à prendre part aux festivals internationaux et ayant participé récemment à l’émission Arab Got Talent, présentera quant à elle des shows inspirés du folklore marocain et de ses multiples figures acrobatiques.

Par la suite, ce sont les groupe “Fanfare Bladi” et “Hot Streets” qui prendront la relève jusqu’au 29 juin pour égayer les principales places de Rabat

“Fanfare Bladi”, groupe musical fort de plusieurs participations à des événements au Maroc et à l’étranger, mêlera rythmes marocains et tradition de la fanfare dans des concerts qui animeront les principaux quartiers de Rabat à partir du 26 juin.

De son côté, le groupe Hot Streets, connu pour ses tenues impressionnantes, proposera un grand spectacle de percussions qui envoûtera les foules et mettra le feu grâce à ses rythmes endiablés.

Organisé par l’association Maroc Cultures, le festival Mawazine Rythmes du Monde est le rendez-vous incontournable des amateurs et passionnés de musique au Maroc. Il offre, neuf jours durant, une programmation riche et exigeante avec les plus grandes stars du répertoire mondial et arabe, faisant des villes de Rabat et Salé le théâtre de rencontres exceptionnelles entre le public et une kyrielle d’artistes de renom.

Créée en 2001, Maroc Cultures est une association à but non-lucratif qui s’est fixée pour mission principale de garantir aux publics de la région de Rabat-Salé-Zemmour-Zaër une animation culturelle et artistique d’un niveau professionnel digne de la capitale du Maroc.