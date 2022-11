MEDays 2022: Les Accords d’Abraham ont offert un “potentiel immense” de coopération au Moyen-Orient (experts)

samedi, 5 novembre, 2022 à 13:55

Tanger – Les Accords d’Abraham ont offert un “potentiel immense” de coopération au Moyen-Orient, ont affirmé, samedi à Tanger, des experts internationaux dans le cadre du Forum MEDays 2022 (2-5 novembre).

Intervenant à l’occasion d’un panel intitulé “Changements de paradigmes: quelles évolutions au Moyen-Orient ?”, le vice-président senior au sein du centre de réflexion American Foreign Policy Council, Ilan Berman, a indiqué que “nous vivons clairement dans une nouvelle ère”, estimant que les Accords d’Abraham “ne sont pas artificiels, mais organiques”.

“Il y a une tendance à dire que ces accords sont le fruit de l’administration Trump. Mais, à mon avis, cela est incorrect”, a-t-il dit. En ce sens, l’expert américain a rappelé, à titre d’exemple, les liens culturels entre le Maroc et Israël et l’importante diaspora marocaine établie en Israël.

“Les accords d’Abraham ont une logique stratégique, et c’est pourquoi ils se sont avérés si durables”, a fait constater l’expert US, qui a tenu à souligner les énormes opportunités qui n’ont pas encore été explorées par ces accords. Il a, dans ce sens, plaidé notamment en faveur du renforcement des connexions sociales et du dialogue intellectuel entre les centres de réflexion arabes et israéliens.

Par ailleurs, il a estimé que “le Maroc, qui est l’un des plus grands producteurs mondiaux d’engrais, et Israël, qui bénéficie d’une expertise de pointe en matière d’irrigation, pourraient raffermir leur collaboration dans ce domaine au bénéfice de l’Afrique.

Abondant dans le même sens, le président du Middle East Institute, Paul Salem, a souligné que les réserves d’engrais dont dispose le Maroc sont “tout aussi importantes que le pétrole et le gaz”, notant que le Maroc aura à jouer un rôle régional “crucial” au cours des prochaines années, en particulier dans un contexte d’insécurité alimentaire.

Pour le politologue américain, “la percée entre Israël et les pays arabes est extrêmement significative et positive” et doit être saisie pour explorer de nouvelles pistes de partenariats.

“Le potentiel est énorme avec le tourisme qui a déjà commencé avec des lignes directes, la sécurité alimentaire et la possibilité pour le Maroc de faire face au stress hydrique en s’appuyant sur l’expertise d’Israël qui a développé une technologie exceptionnellement avancée”, a indiqué, de son côté, Mme Assia Bensalah Alaoui, ambassadeur itinérant de SM le Roi.

“Nous pouvons lancer une formidable coopération si elle est orientée vers les domaines de production appropriés”, a-t-elle souligné, notant que “ce potentiel d’un partenariat complet avec Israël ne saurait être pleinement atteint sans résoudre la question palestinienne”.

“Les dividendes seront énormes si nous abordons correctement cette question”, a insisté Mme Bensalah Alaoui.

De son côté, la présidente du think tank émirati Emirates Policy Center, Ebtesam Al Ketbi, a affirmé que les Accords d’Abraham offrent de nouvelles possibilités et changent les dynamiques régionales de partenariats.

Ces accords créent aussi une nouvelle dynamique régionale et montrent qu’il est possible de s’atteler à la question palestinienne et de la résoudre par un dialogue entre les différents acteurs régionaux, a indiqué Mme Al Ketbi.

Par ailleurs, a-t-elle fait remarquer, une coopération plus poussée entre les pays signataires des accords peut être développée dans différents domaines, tels que la défense, notamment avec un partenariat entre les pays membres et non membres de l’OTAN, ou encore dans différents secteurs économiques, comme les technologies ou l’agriculture.

Organisé par l’Institut Amadeus sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI, le Forum MEDays 2022 s’étale sur quatre jours marqués par de nombreux débats et interactions, à travers plus de 50 sessions et tables rondes animées par plus de 250 intervenants internationaux de renom, parmi lesquels des chefs d’Etat et de gouvernement, des ministres, des prix Nobel, des responsables d’organisations internationales, des chefs d’entreprises, des investisseurs et de nombreuses personnalités issues de plus de 100 pays, qui partageront leurs points de vue et leurs lectures des grandes évolutions et des multiples bouleversements actuels autour de plus de 5.000 participants.