MEDays 2022 : Trois questions à Fahmi Saïd Ibrahim El Maceli, ancien ministre des AE des Comores

samedi, 5 novembre, 2022 à 14:38

-Propos recueillis par Mehdi Nouri-

Tanger – En marge de la 14ème édition du forum MEDays (2 au 5 novembre), sous la thématique “de crises en crises : vers un nouvel ordre international ?”, l’ancien ministre des Affaires étrangères et ancien ministre d’Etat de la Justice des îles Comores, Fahmi Saïd Ibrahim El Maceli, a répondu aux questions de M24, la chaîne d’information en continu de la MAP, sur les défis de l’Afrique et la place du Maroc dans le continent.

Alors que des décideurs africains se réunissent pour plusieurs jours d’échanges à Tanger, quels sont, d’après vous, les défis les plus importants auxquels fait face l’Afrique aujourd’hui ?

Je pense qu’il y a des défis qui sont nombreux, mais en mon sens, il y a d’abord une prise de conscience que l’Union Africaine doit penser différemment. L’Afrique, malheureusement aujourd’hui, ne pèse pas dans l’économie mondiale. Il faut que l’on décèle les causes profondes qui ont fait qu’aujourd’hui l’Afrique est incapable de créer des richesses. Or, seule la création de richesses permettra d’améliorer la vie de tous les Africains et faire en sorte que le continent puisse peser dans cette nouvelle configuration mondiale.

Parlons de l’Union africaine. Comment peut-on promouvoir son action pour servir les intérêts des populations africaines?



Les Africains méconnaissent l’UA, car les décisions prises par cette organisation n’ont pas d’impact réel dans la vie quotidienne des Africains. Il faudrait que l’on rapproche les Africains à travers des projets concrets. Il faut impérativement que l’on mutualise nos moyens pour créer ensemble la complémentarité nécessaire au service des peuples africains.

L’Afrique est grande et regorge d’importants atouts. Il faut davantage investir dans une économie capable de transformer ces richesses pour le bien-être des peuples du continent.

Quel rôle peut jouer le Maroc pour contribuer au bien-être du continent?

L’expertise du Maroc est indispensable pour l’Afrique. Je pense que le Royaume a démontré qu’une nation et, plus encore, une nation africaine, peut s’enrichir en tirant profit des ressources dont il dispose. Si le Maroc est ce qu’il est aujourd’hui, c’est grâce aux chantiers majeurs mis en oeuvre par Feu SM Hassan II, notamment la politique des barrages. Ces chantiers ont été consolidés par de nombreux autres projets structurants menés sous la conduite de SM le Roi Mohammed VI depuis Son accession au Trône.

Je pense aussi que le Royaume devrait être une source d’inspiration pour les pays africains dans plusieurs domaines à forte valeur ajoutée dont les technologies de pointe, l’agriculture et le tourisme.