“MEDays Talks”: le Maroc prône une approche globale pour faire face à la crise du coronavirus (M. Fassi Fihri)

mardi, 10 novembre, 2020 à 15:09

Tanger – Le Maroc prône une approche globale pour faire face à la crise engendrée par le nouveau coronavirus (Covid-19), a souligné, mardi, le président fondateur de l’Institut Amadeus, Brahim Fassi Fihri.

“Le temps est plus que jamais à la concertation et à la coopération, en somme au multilatéralisme. Les ripostes nationales, pour être efficaces, devront se faire l’écho d’une approche globale, donc internationale”, a affirmé M. Fassi Fihri, qui s’exprimait à l’ouverture de la 1ère web-session des “MEDays Talks”, ajoutant que “c’est l’esprit qui anime le Maroc, qui sous l’impulsion de SM le Roi Mohammed VI, a construit sa stratégie de riposte sur trois niveaux”.

Il a, à cet égard, précisé que le Maroc a adopté une réponse sanitaire volontariste, à travers notamment la mise à niveau du système de santé nationale, la multiplication par deux du nombre de lits de réanimation, ainsi que la réadaptation rapide et efficace de son industrie pour produire massivement les masques, les gels hydroalcooliques, ou encore des respirateurs, notant que le Royaume produit actuellement plus de 16 millions de masques par jour.

En parallèle de la réponse sanitaire, a-t-il poursuivi, une réponse sociale et économique sans précédent dans l’histoire du Royaume a été mise en place, définissant les contours d’un nouvel Etat social, à travers le fonds spécial Covid-19, doté de plus de 3 milliards d’euros et qui continue de soutenir les populations les plus impactées, d’abord par les effets du confinement, puis par la crise économique qui en a découlé, relevant que dans l’esprit de cet accompagnement inédit, SM le Roi Mohammed VI a annoncé la généralisation de la couverture sociale et médicale d’ici 2025.

Le Maroc a aussi opté, depuis plusieurs mois, pour une stratégie proactive en matière d’approvisionnement du vaccin contre la Covid-19, basée sur la coopération internationale, notamment avec la Chine et d’autres pays, a fait savoir M. Fassi Fihri, soulignant que sous l’impulsion du Souverain, et faisant suite aux résultats encourageants constatés par l’Organisation mondiale de la santé (OMS), il a été annoncé hier soir, le lancement, dès les prochaines semaines, d’une opération nationale massive de vaccination contre la Covid-19, faisant ainsi du Royaume l’un des premiers pays au monde à initier une telle campagne visant à mettre fin à la “phase aigüe de la pandémie”.

Evoquant le format singulier de cette édition particulière des MEDays, M. Fassi Fihri a affirmé qu’à l’image du programme traditionnel du Forum, le continent africain sera l’élément central des discussions des “MEDays Talks”, notant que cette occasion permettra notamment d’explorer les opportunités qui s’offrent à l’Afrique post-Covid, aux leçons à en retenir, à l’importance de la technologie digitale dans le développement économique et social du continent, sans oublier le rôle crucial des partenariats Sud-Sud pour les pays en développement.

Il a, par ailleurs, passé en revue les grandes lignes du Mémorandum “Adaptation, innovation, agilité, créativité et efficacité: Les 5 piliers de la relance et de la construction du modèle de développement national post Covid-19”, publié par l’Institut Amadeus en août dernier, et qui propose 5 priorités absolues, à savoir la construction de l’Etat social, le capital humain, les outils de la relance économique, la reprise en main de notre destin industriel dans un monde globalisé (nouvelle forme de souveraineté industrielle) et l’amélioration de l’efficience de l’action publique à la lumière de la permanente évolution technologique.

Le président de l’Institut Amadeus a indiqué que les propositions retenues par l’Institut ont été pensées pour suggérer un cheminement possible vers la définition d’un Modèle de développement national inclusif, socio-libéral, orienté reconfiguration et reconstruction, dont la spécificité se veut solidaire, volontariste, souveraine, indépendante, mais ouverte sur le monde.

Il s’est ainsi arrêté sur cette nouvelle forme de souveraineté industrielle pour le Maroc qui consiste notamment, selon l’Institut Amadeus, à assurer l’approvisionnement en matière de produits stratégiques issus d’industries nationales, à promouvoir la production par substitution aux importations, et à considérer la souveraineté industrielle comme une question de volonté politique, d’ambition et de moyens.

“L’expérience de la Covid-19 a démontré que le Royaume était sur le plan industriel capable de se réinventer, d’innover, d’agir vite et efficacement”, a-t-il conclu.

Les “MEDays Talks”, organisés par l’Institut Amadeus placés sous le thème “Dans le sillage de la Covid-19: Ripostes, reprise et disruption”, se tiennent en format virtuel à raison de deux panels par jour, pour une durée de six jours et connaissent à l’instar du “Forum MEDays”, la participation de personnalités internationales de renom, qui prendront part à des discussions et à des débats sur les grands sujets d’actualité.

Cet évènement reviendra également sur les grandes problématiques géopolitiques et économiques auxquelles la communauté internationale fait face, notamment à travers des sessions portant sur les relations sino-américaines et leurs répercussions sur l’ordre géopolitique mondial, sur la capacité de l’Union Européenne à surmonter les défis auxquelles elle fait face, mais aussi sur la montée du protectionnisme et du souverainisme dans les relations commerciales internationales.

Le monde arabe sera aussi au centre des discussions des “MEDays Talks” qui porteront notamment sur le conflit libyen et sur le rôle du monde arabe dans la politique étrangère américaine après les élections présidentielles de novembre 2020.