Un média gambien se fait l’écho de la tournée européenne de M. Nasser Bourita

samedi, 8 juillet, 2023 à 15:52

Banjul – Le média gambien “The Standard” s’est fait l’écho de la tournée effectuée en Europe par le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita.

Après sa visite en Italie, le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, a effectué une nouvelle visite jeudi à Berlin, où il s’est entretenu avec son homologue allemande Annalena Baerbock, écrit le média.

Au cours de cette réunion, les deux ministres ont convenu de lancer leur dialogue stratégique multidimensionnel, qui servira de base pour faire avancer les relations bilatérales et renforcer la cohérence entre les différents domaines de la coopération bilatérale, fait savoir la publication.

La visite de M. Bourita en Allemagne s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du dialogue stratégique établi entre les deux pays dans la déclaration conjointe adoptée à l’occasion de la visite de Mme Baerbock au Maroc le 25 août 2022, rappelle “The Standard”.

Le dialogue stratégique est prévu une fois tous les deux ans, alternativement au Maroc et en Allemagne, sous la présidence des ministres des Affaires étrangères des deux pays, poursuit la même source.

L’établissement de ce dialogue stratégique s’inscrit dans la volonté commune des deux pays de renforcer le dialogue, les relations politiques, économiques, culturelles et interpersonnelles, de promouvoir la démocratie, l’État de droit et la bonne gouvernance, de développer le commerce et l’investissement, et de coopérer en matière de politique climatique, de politique de biodiversité et de solutions énergétiques vertes, souligne-t-on.

À l’issue de sa rencontre avec le ministre marocain, Annalena Baerbock a réitéré le “soutien de longue date de l’Allemagne au processus mené par les Nations unies en vue d’une solution politique réaliste, pragmatique, durable et mutuellement acceptable”, rapporte-t-on.

A cette occasion, les deux ministres ont réitéré leur position commune en faveur de “l’exclusivité” de l’ONU dans le processus politique, tout en réaffirmant leur soutien aux résolutions pertinentes du Conseil de sécurité de l’ONU, qui ont noté le rôle et la responsabilité des parties dans la recherche d’une solution politique réaliste, pragmatique, durable et fondée sur le compromis, ajoute le média gambien.

Les deux pays ont également réaffirmé leur soutien à l’Envoyé personnel du Secrétaire général des Nations unies, Staffan de Mistura, et à ses efforts pour faire avancer le processus politique sur la base des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations unies, conclut-on.