Un média salvadorien met en avant l’initiative de SM le Roi visant à contrer la pandémie de coronavirus en Afrique

vendredi, 8 mai, 2020 à 18:39

San Salvador – La nouvelle initiative africaine proposée par SM le Roi Mohammed VI pour contrer la propagation de la pandémie de coronavirus en Afrique est “non seulement pratique et réaliste, mais aussi inclusive et de bon sens”, écrit le média salvadorien Cronio.

Dans un article publié jeudi sous le titre “COVID-19 et intégration régionale: Le Maroc et l’Afrique exemple pour l’Amérique centrale”, le support médiatique salvadorien a mis en avant l’importance particulière de l’initiative royale pour unir les efforts des pays africains afin de relever le défi de la pandémie, rappelant que SM le Roi avait lancé le 15 avril une initiative de chefs d’Etat africains visant à établir un cadre opérationnel afin d’accompagner les pays du continent dans leurs différentes phases de gestion de la pandémie.

Le journal électronique a souligné que l’initiative de Sa Majesté le Roi est “importante et pragmatique, permettant un partage d’expériences et de bonnes pratiques, pour faire face à la pandémie de coronavirus”

L’approche participative qui sous-tend cette initiative s’articule autour du partage des bonnes pratiques et l’adoption d’une approche de gestion axée sur les résultats, comportant des indicateurs de performance qui faciliteraient le suivi/évaluation de la matrice des actions qui seront approuvées et adoptées par les chefs d’État africains dans les prochaines semaines, écrit le média salvadorien.

Et de relever que le parlement panafricain, qui siège en Afrique du Sud, a salué l’initiative de SM le Roi Mohammed VI pour enrayer la pandémie de coronavirus sur le continent à travers le partager des expériences et les bonnes pratiques en vue de favoriser un impact sanitaire, économique et social unifié.

Le journal a conclu que l’initiative royale d’intégration régionale face à cette crise sanitaire inédite devrait servir d’exemple pour les pays de l’Amérique centrale où la logique du “sauve qui peut” a prévalu jusqu’à présent.