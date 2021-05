Des médias angolais se font l’écho du soutien indéfectible du Maroc à la cause palestinienne

samedi, 22 mai, 2021 à 14:23

Luanda- Des médias angolais se sont fait l’écho, samedi, du soutien indéfectible du Maroc à la cause palestinienne et au droit des Palestiniens à établir un État indépendant avec Al-Qods-Est pour capitale.

Sous le titre «Le Maroc envoie une aide humanitaire à Gaza», «Jornal de Angola» rappelle que sur Très Hautes Instructions de SM le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al-Qods, des aides humanitaires d’urgence ont été envoyées aux Palestiniens en Cisjordanie et dans la Bande de Gaza, en signe de soutien à la cause palestinienne et pour alléger les souffrances du peuple palestinien.

Pour sa part, l’Agence de presse angolaise (Angop) s’est fait l’écho des déclarations du représentant du ministère palestinien de la Santé, Fathi Abou Warda, qui a exprimé son estime et sa gratitude à Sa Majesté le Roi pour son soutien continu à la cause palestinienne et sa défense du droit légitime des Palestiniens à l’établissement d’un État indépendant.

L’Agence souligne également l’impact positif de cette sollicitude royale sur les Palestiniens en Cisjordanie et dans la Bande de Gaza qui vivent dans des conditions difficiles dans le cadre de l’escalade des tensions.

La même source souligne que dans le cadre du soutien continu à la cause palestinienne, le Royaume a offert 40 tonnes de produits divers, composées de 30 tonnes d’aliments de base et de 10 tonnes de médicaments d’urgence et de couvertures.