Des médias arabes mettent en lumière l’acheminement des aides humanitaires marocaines à Gaza par voie terrestre

mercredi, 13 mars, 2024 à 11:29

L’aide humanitaire acheminée, mardi par voie terrestre, aux populations palestiniennes de Gaza et de la Ville Sainte d’Al-Qods, sur Très Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, illustre, encore une fois, l’engagement “ferme et continu” du Souverain et de l’ensemble du peuple marocain en faveur de la défense des intérêts des Palestiniens, a affirmé, mercredi, le Centre d’études hispano-marocaines.