Des médias jordaniens mettent en avant le développement socioéconomique dans les Provinces du Sud du Royaume

jeudi, 4 août, 2022 à 14:31

Amman – La dynamique de développement socioéconomique que connaissent les Provinces du Sud du Royaume, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, a été mise en avant par des médias jordaniens.

Des journaux jordaniens, dont “Alanbat” “Jouhaina News” et “Nabd Elbalad”, ont souligné l’engagement du Maroc pour le développement de ces Provinces et améliorer le niveau de vie de leurs habitants à travers le Nouveau modèle de développement pour les Provinces du Sud, lancé en 2015, et qui constitue “une stratégie régionale unique, global et durable”.

A travers ce modèle de développement, d’une enveloppe de près de 8,8 milliards de dollars, le Maroc vise à réaliser le développement économique et social au profit des populations des Provinces du Sud, grâce au financement de plus de 600 projets, qui devront créer 120.000 emplois, ajoutent les médias.

A près sept années de sa mise en oeuvre, les résultats et le taux de réalisation du nouveau modèle de développement sont impressionnants, ont ajouté les journaux, faisant savoir que 70% des projets prévus par ce modèle ont été achevés.

“Ce chiffre exceptionnel” qui a été réalisé en un délai réduit concerne des projets d’investissement colossaux, ayant trait à l’infrastructure (routes, ports et aéroports), pour faire des Provinces du Sud un pôle économique orienté vers l’Afrique et pour qu’elles puissent jouer un rôle décisif dans le développement national, régional et continental, a-t-on poursuivi de même source.

Les projets d’investissement comprennent également les secteurs de la Santé, de la formation professionnelle, de l’industrie, de l’agriculture, de l’énergie renouvelable, du tourisme, de l’industrie minière, de l’aquaculture, ainsi que le secteur social, souligne les médias, relevant que la réalisation de ces projets a été accompagnée d’indicateurs de développement ayant démontré la réalisation de développement positifs, notamment dans le domaine de marché d’emploi.

Le Maroc vise aujourd’hui a réaliser le développement social et économique pour ses Provinces du Sud parallèlement au développement économique que connaissent les autres régions du Royaume, a-t-on souligné, notant qu’avec cette stratégie appuyée par des résultats concrets et mesurables, la performance des Provinces du Sud a été meilleure que le reste des régions du Maroc, notamment en termes de PIB par habitant, qui est supérieur de 50% par rapport à la moyenne nationale et de taux de pauvreté qui est 3 fois inférieur de la moyenne nationale.

Les journaux ont également souligné la poursuite des efforts consentis pour faire des Provinces du Sud un pôle économique et un hub pour le développement durable et global, et qui s’est illustré notamment, avec l’organisation par Dakhla du Forum d’Affaires Maroc-France en octobre 2019, du Forum de l’investissement Maroc-USA en mars 2022 et du Forum d’Affaires Maroc-Espagne en juin dernier.

Ces forums visent à renforcer les relations économiques, consolider l’économie de la région et promouvoir ses potentialités et les opportunités d’investissement auprès des hommes d’affaires internationaux, a-t-on expliqué, ajoutant que ces événements ont été conçus pour mettre en lumière les potentialités de la région en matière d’investissement et réunir les sociétés et les parties prenantes institutionnelles afin de faciliter l’investissement étranger à Dakhla.