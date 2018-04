Mémorial des héros nationaux: un chef-d’œuvre à la mémoire des martyrs burkinabè

vendredi, 6 avril, 2018 à 12:08

-(Par Khalid BARKA, correspondant à Ouagadougou)-.

Ouagadougou – D’une envergure pharaonique érigé en plein centre de la nouvelle cité baptisée “Ouaga-2000”, à quelques encablures de la capitale burkinabè, le Mémorial des héros nationaux constitue indubitablement l’un des impressionnants et prestigieux monuments qui font la fierté des “Hommes intègres” en général et des Ouagalais en particulier.

Dans le dessein de rendre hommage aux héros de la Nation pour les sacrifices qu’ils avaient consentis en vue de consacrer la démocratie et l’Etat de droit et d’asseoir une paix durable au prix même de leur vie, préserver l’étincelle de l’émancipation et perpétuer l’esprit de combat, les Hautes sphères d’alors au pouvoir au Burkina Faso avaient pris la décision de réaliser ce chef-d’œuvre à la hauteur du standing de ceux qui leur est gracieusement dédié.

D’une hauteur de 55 m, ce “mastodonte”, qui surplombe, de par sa stature himalayesque, l’étendue du quartier huppé de “Ouaga 2000”, pèse environ 8 000 tonnes. Bref, sa réalisation avait exigé des concepteurs d’utiliser près de 3 000 m3 de béton et environ 300 tonnes d’acier. Excepté sa dimension, cette œuvre monumentale incarne autant de caractères symboliques pour le peuple burkinabè: une calebasse, ustensile de cuisine rudimentaire utilisée par les autochtones, qui renvoie, à travers ses fissures apparentes, à l’endurance exemplaire des “Hommes intègres” face aux circonstances douloureuses et tragiques que leur pays avait été le théâtre lors de la période post indépendance.

Cette calebasse lézardée est “prise en charge minutieusement par une colombe”, emblème de la paix et de l’amour, qui œuvre, tant bien que mal, à colmater les brèches. Un message sublime de réconciliation et de pardon à l’adresse de tout Burkinabè épris d’un esprit d’aller de l’avant et d’accorder pardon.

Autant de devises, entre autres, que dégage ce monument historique qui, plus est, se distingue d’une architecture hors-pair et peint de couleurs typiquement burkinabè. D’autant qu’un espace a été bien aménagé dans le but de permettre aux officiels, aux personnalités et aux visiteurs de se recueillir à la mémoire des martyrs de la Nation et de déposer des gerbes pour le repos de leur âme.

“Nous sommes très fiers d’être les dépositaires d’un tel chef-d’œuvre qui reflète, à plus d’un titre, notre conception du pardon et de réconciliation après les événements dramatiques et chaotiques qu’avait traversés notre pays”, a confié à la MAP un couple burkinabè d’un certain âge qui, en se rendant dans cet endroit plein d’émotion, se remémore avec nostalgie des souvenirs inoubliables.

Par ailleurs, en novembre 2014, le président intérimaire du Burkina Faso, Michel Kafando, avait décidé de rebaptisé le Monument des héros nationaux en Panthéon des martyrs de la révolution, en hommage aux victimes de l’insurrection populaire de fin octobre de la même année.

“J’ai décidé de leur dédier le Monument des héros nationaux qui portera désormais le nom du Panthéon des martyrs de la révolution”, avait-il souligné, dans son discours d’investiture.

“Nous allons faire entrer dans ce Panthéon, nos valeureux martyrs en lieu et place des héros qui n’y ont jamais séjourné”, avait-t-il ajouté.

Dans l’enceinte de ce majestueux monument reposeraient désormais une dizaine de personnes tuées lors de l’insurrection populaire.

Le Panthéon des martyrs fait partie intégrante du patrimoine culturel et civilisationnel des Burkinabè. Un peuple de compromis qui a, de tout temps, fait montre d’une réconciliation et d’une résilience inégalée face aux moult événements qui auraient pu le propulser dans le désarroi.

Ce Monument en est désormais l’illustration la plus parfaite d’un esprit et d’une culture de pardon et de coexistence pacifique au “Pays des Hommes intègres”.