Mémorial des Mau Mau: Une nouvelle dimension à l’architecture commémorative dans la capitale kényane

jeudi, 12 avril, 2018 à 12:21

– Par Mohamed Koursi –

Nairobi – Erigé en plein centre de Nairobi, à “Uhuru Park” (parc de la liberté en Swahili), dans le dessein d’honorer les victimes de l’une des plus meurtrières insurrections contre l’ex-colon britannique, le mémorial de la révolte des Mau Mau au Kenya, confère bel et bien une nouvelle dimension à l’architecture commémorative au niveau de la capitale kényane.

En effet, cette statue officiellement dénommée “Mémorial aux victimes de la torture et mauvais traitement lors de l’époque coloniale 1952-1960”, revêt une importance particulière aux yeux des Kényans en ce sens qu’elle constitue un symbole de “la réconciliation” et un hommage à la mémoire de milliers de victimes de “tortures” et d’autres formes de “maltraitance” par l’administration coloniale lors cette insurrection qui réclamait les terres fertiles détenues par les colons.

D’après des médias locaux, plus de 10.000 personnes auraient péri lors de ce soulèvement, alors que des historiens avancent un chiffre deux fois plus élevé.

Initiative conjointe entre l’Association des vétérans Mau Mau, le Royaume-Uni et la Commission kényane des droits de l’Homme, la réalisation de ce mémorial, inauguré en septembre 2015, a été entièrement financée par les autorités britanniques (90.000 livres sterlings).

La mise en place de ce mémorial est intervenue dans la foulée de la décision, en juin 2013, des autorités britanniques de compenser plus de 5.200 Kényans “torturés” et “maltraités” durant ce soulèvement.

La singularité de ce monument réside également dans sa sculpture. Rien n’a été laissé au hasard lors de la conception de ce mémorial. Le visiteur peut ainsi accéder au podium à travers une grande rampe et un arc d’entrée où il peut lire des plaques sur lesquelles sont gravés des “messages” en Anglais, en Swahili et même en version braille.

La statue représente, quant à elle, un combattant Mau Mau reconnaissable à ses dreadlocks caractéristiques et son fusil artisanal, recevant un panier de nourriture des mains d’une femme.

Sur l’une des plaques, le visiteur du site peut aussi lire : “Le gouvernement britannique comprend la douleur et la peine ressenties (…) et reconnaît que les Kényans ont été soumis à des actes de torture et à d’autres formes de maltraitance de la part de l’administration coloniale”.

Cette phrase, prononcée en 2013 par le ministre des Affaires étrangères britannique de l’époque, William Hague, ne laisse ainsi aucun doute sur la reconnaissance des autorités britanniques de ces actes subis par les victimes.

Deux ans et quelques mois seulement après son inauguration, le “Mémorial aux victimes de la torture et mauvais traitement lors de l’époque coloniale 1952-1960” constitue déjà l’une des destinations privilégiées et incontournables pour les visiteurs de la capitale kényane, surtout que les différents messages gravés sur les plaques que renferme le site offrent un aperçu sur le passé du Kenya, notamment lors de l’époque coloniale.