Mémorial Léon Mba de Libreville, un hommage à l’œuvre du père de l’indépendance du Gabon

mercredi, 11 avril, 2018 à 11:17

Par Jalal Chouhani, correspondant à Libreville

Libreville – Le Mémorial Léon Mba, érigé à Libreville sur le site de l’ancien village de la famille du premier président de la République gabonaise, est un ouvrage public édifié à la mémoire du père de l’indépendance du Gabon.

Construit à l’initiative du président gabonais feu Omar Bongo Ondimba, le mémorial qui devait être inauguré, le 28 novembre 2007, pour célébrer jour pour jour le 40è anniversaire de la disparition de celui que toute la nation appelait affectueusement le “Vieux”, a ouvert finalement ses portes au public le 09 février 2008, indique à la MAP la conservatrice du mémorial Mireille Nyingone.

Ce monument est une forme de renaissance de Léon Mba, mort biologiquement mais toujours vivant dans la mémoire collective des Gabonais, a-t-elle ajouté, expliquant que le mémorial retrace la vie sociopolitique du feu Léon Mba et de ses collaborateurs politiques de l’époque.

Et de poursuivre que ce monument recèle des documents sur tous les domaines de la vie du Gabon, “c’est une sorte de pan de l’histoire du Gabon” permettant de comprendre la vie politique, sociologique et économique d’avant et d’après l’indépendance.

Le complexe du Mémorial Léon Mba, érigé sur le site de l’ancien Cimetière européen de Kérellé, est en cours de réfection, relève la conservatrice, précisant que le complexe offre aux visiteurs trois espaces, en l’occurrence le mausolée où repose le Président Léon Mba, le jardin floral et botanique qui représente en miniature plantes, arbustes et potager du pays et le mémorial qui permet d’avoir une idée sur la genèse de la République du Gabon.

Le complexe s’étend sur une superficie de près de 5500 M/2. Face à l’entrée principale, une immense statue du maître des lieux trône au milieu de l’édifice regards dirigé vers le mausolée, qui prend la forme de deux colombes prêtes à l’envol, couvant un œuf, les ailes à moitié déployées, les têtes résolument tournées vers le ciel.

C’est une sorte d’invitation aux visiteurs à emprunter le chemin de marbre pour aller d’abord se recueillir sur sa tombe avant d’entamer leur immersion.

Après avoir visité le mausolée, les visiteurs auront le choix entre le mémorial ou le jardin floral et botanique qui se trouve à l’arrière-plan du complexe.

Le mémorial est un espace qui donne à lire les grands moments de la vie du Président Léon Mba, à travers notamment une riche photothèque, des documentaires et une exposition d’effets personnels scellés dans des caissons vitrés.

Au centre du Mémorial, un dôme en verre, dont le faîte est situé à 9,5 m, permet à la lumière de jour comme de nuit d’en éclairer l’intérieur, juste en dessous, un échiquier circulaire à carreaux blancs et noirs avec en son centre le signe du verseau, signe astrale du Président Léon Mba, constitue le point central du Mémorial.

Le Mémorial est composé également d’un espace multimédia et d’un centre de lecture, où les chercheurs, étudiants et élèves peuvent se documenter grâce à une bibliothèque riche en ouvrages multidisciplinaires publiés sur le Gabon et sa marche vers l’indépendance.

A la fin du tour, la boutique du Mémorial met à la disposition du visiteur divers souvenirs.

A l’arrière-plan du complexe, les visiteurs font la découverte du jardin floral et botanique qui s’étale sur plus de 3000 M/2 et une cascade de 4 mètres de haut.

Le jardin est parsemé de plantes et d’arbustes du pays de la tubercule du manioc aux espèces potagères, passant par les Bougainvilliers, Ixoras, Alamandas, Pervenches, Hibiscus, Palmier à huile ou Iboga qui bordent les chemins pavés accompagnant les visiteurs.

Né le 09 février 1902 à Libreville, le Président Léon Mba a été nommé en 1926 chef de canton de Libreville Nord avant de passer 13 ans d’exil pour revenir au Gabon en 1946. Il crée cette même année le Comité mixte franco-gabonais (CMG) qui deviendra plus tard le Bloc démocratique gabonais (BDG).

Le 16 août 1960 à minuit, il proclame l’indépendance de la République gabonaise avant d’être élu, en février 1961, premier président de la République puis réélu en mars 1967.

Le 28 novembre 1967, le Président Léon Mba a rendu l’âme à Paris, Albert Bernard Bongo, alors vice-président lui succède et prête serment le 2 décembre 1967.