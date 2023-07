Le message adressé par SM le Roi au Premier ministre israélien réaffirme l’engagement du Maroc à promouvoir les perspectives de paix au Moyen-Orient (politologue)

mercredi, 19 juillet, 2023 à 21:40

Rabat – Le message adressé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI au Premier ministre de l’Etat d’Israël, M. Benjamin Netanyahu, réaffirme l’engagement du Maroc à promouvoir les perspectives de paix au Moyen-Orient, a indiqué, mercredi, Mohamed Bouden, président du Centre Atlas d’analyse des indicateurs politiques et institutionnels.

L’invitation adressée par SM le Roi à M. Netanyahu pour visiter le Maroc est à même de promouvoir les perspectives de paix pour les peuples de la région et de la résolution du conflit israélo-palestinien, a souligné le politologue dans une déclaration à la MAP.

M. Bouden a, par ailleurs, relevé que le message royal traduit l’engagement personnel de SM le Roi à développer les relations entre le Royaume du Maroc et l’État d’Israël, et la volonté politique forte du Souverain d’oeuvrer pour des relations bilatérales constructives et prometteuses.

Le message royal présente aussi une vision globale de la “justesse et de la clairvoyance” de la décision de l’Etat d’Israël de reconnaître la souveraineté du Maroc sur son Sahara et d’envisager de manière optimiste l’ouverture d’un consulat à Dakhla.

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message au Premier Ministre de l’Etat d’Israël, M. Benyamin Netanyahu, dans laquelle le Souverain affirme que la décision “importante” de l’Etat d’Israël de reconnaître la souveraineté du Royaume du Maroc sur son Sahara et de considérer favorablement l’ouverture d’un Consulat dans la ville de Dakhla est, “à la fois, juste et clairvoyante”.