Le message adressé par SM le Roi à M. Netanyahu illustre l’action soutenue et ininterrompue du Maroc en faveur de la paix et la stabilité au Proche Orient (Expert)

mercredi, 19 juillet, 2023 à 21:56

Rabat – Le message adressé par SM le Roi Mohammed VI au Premier Ministre israélien, M. Benyamin Netanyahu, illustre l’action soutenue et ininterrompue que le Maroc n’a eu de cesse de mener au service de la paix et de la stabilité au Proche Orient, a souligné le président du Centre marocain des études stratégiques (CMES), Mohamed Benhammou.

Le message royal vient consacrer la place et le rôle du Maroc dans le règlement pacifique des conflits et son apport positif et crucial pour transcender tout ce qui est de nature à saper les efforts de paix dans la région, a affirmé M. Benhammou dans une déclaration à la MAP.

M. Benhammou a en outre relevé que l’invitation adressée par SM le Roi Mohammed VI au Premier Ministre israélien de visiter le Maroc dénote la volonté sincère du Souverain de continuer à œuvrer pour la reprise du processus de paix et du dialogue entre Palestiniens et Israéliens, afin de parvenir à une paix durable garantissant la sécurité, la stabilité et la prospérité à tous.

Sur le plan bilatéral, a-t-il ajouté, la visite de M. Netanyahu au Maroc sera l’occasion de renforcer davantage les liens entre les deux pays qui, depuis les accords tripartites du mois de décembre 2020 entre le Maroc, Israël et les Etats-Unis, s’inscrivent dans une dynamique positive à la faveur d’un processus politique important et d’un échange intense de visites à caractère économique et commercial.

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message au Premier Ministre de l’Etat d’Israël, M. Benyamin Netanyahu, dans laquelle le Souverain affirme que la décision “importante” de l’Etat d’Israël de reconnaître la souveraineté du Royaume du Maroc sur son Sahara et de considérer favorablement l’ouverture d’un Consulat dans la ville de Dakhla est, “à la fois, juste et clairvoyante”.