Le message de M. Sanchez à SM le Roi : une reconnaissance des efforts du Maroc en faveur de la paix (président de la Commission des AE du congrès péruvien)

samedi, 19 mars, 2022 à 23:13

Lima – Le président de la Commission des Affaires étrangères du Congrès péruvien, M. Ernesto Bustamante, a estimé que la nouvelle position espagnole à l’égard de la question du Sahara est une reconnaissance des efforts du Maroc pour chercher, dans le cadre des Nations unies, une solution pacifique et acceptable à ce conflit qui dure depuis près d’un demi-siècle.

« Justice a été faite pour le Maroc », a ajouté M. Bustamante au sujet de la reconnaissance par l’Espagne de l’importance de la question du Sahara pour le Royaume.

Le député péruvien, qui commentait le message adressé à SM le Roi Mohammed VI par le président du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez, a exprimé sa « grande satisfaction » de voir ainsi « l’Espagne abandonner sa position inadéquate de ‘neutralité’ dans le conflit du Sahara et reconnaitre la proposition d’autonomie comme la base la plus sérieuse, réaliste et crédible » pour résoudre ce différend.

M. Bustamante a mis l’accent sur la volonté de Madrid et de Rabat de relever ensemble les défis communs et garantir la stabilité et l’intégrité territoriale des deux pays, qui ont une histoire commune et des intérêts communs.

Pour lui, cette nouvelle position espagnole « laisse sans fondement ceux qui défendent encore des positions qui appartiennent au siècle dernier et (…) je pense que c’est un virage fondamental que l’Espagne a pris dans sa position ».

M. Bustamante a enfin estimé que « le séparatisme a perdu totalement du terrain. Il n’a aucun soutien d’aucun pays européen, ni de la Russie et la Chine, ni des Nations Unies. Le seul pays de la Ligue arabe qui le soutient (séparatisme) est l’Algérie qui, bien sûr, a son propre agenda géopolitique ».