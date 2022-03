Le message de Pedro Sanchez au Souverain : “une étape importante” sur la voie d’une paix définitive au Sahara (expert chilien)

vendredi, 18 mars, 2022 à 20:56

Santiago – Le message adressé vendredi à SM le Roi Mohammed VI, par le président du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez, marque « une étape importante » sur la voie de la réalisation d’une paix définitive au Sahara, dans le cadre de la proposition marocaine d’autonomie, a déclaré Juan Carlos Moraga, un expert chilien dans le domaine des droits de l’Homme.

Dans une réaction à la MAP, Moraga a affirmé que le message de Pedro Sanchez constitue « une étape importante, non seulement pour améliorer définitivement les relations entre les deux pays, mais aussi pour parvenir à une paix définitive au Sahara, dans le cadre de la proposition d’autonomie régionale, présentée par le Maroc aux Nations Unies ».

L’expert chilien a souligné que désormais, l’Espagne « apprécie la proposition marocaine comme telle », à savoir qu’elle est « la seule solution sérieuse, réaliste et viable pour résoudre ce conflit et mettre fin aux souffrances des Sahraouis de Tindouf et aux crimes qui sont commis en leur nom ».

M. Moraga a insisté que le message du président du gouvernement espagnol au Souverain est également « une étape importante en faveur de la paix et du progrès au Maghreb ».

Dans son message au Souverain, M. Sanchez a souligné que “L’Espagne considère l’initiative marocaine d’autonomie comme la base la plus sérieuse, réaliste et crédible pour la résolution du différend” au sujet du Sahara Marocain.

Reconnaissant « l’importance de la question du Sahara pour le Maroc”, le chef de l’Exécutif espagnol a mis l’accent sur “les efforts sérieux et crédibles du Maroc dans le cadre des Nations Unies pour trouver une solution mutuellement acceptable” au différend.

En réaction au message de Pedro Sanchez, le Maroc a indiqué qu’il apprécie hautement les positions positives et les engagements constructifs de l’Espagne au sujet de la question du Sahara Marocain.