Le message de Pedro Sanchez est une “reconnaissance de la légitimité de la solution proposée par le Maroc” (juriste chilien)

samedi, 19 mars, 2022 à 10:35

La position de l’Espagne qualifiant le plan d’autonomie de “base la plus sérieuse, réaliste et crédible pour la résolution du différend” autour du Sahara marocain est une “reconnaissance historique sans précédent” dans les relations bilatérales, et une “base solide pour la construction de relations maroco-espagnoles nouvelles plus claires et plus ambitieuses”, a affirmé le professeur-chercheur Atik Essaid.