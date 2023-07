Le Message Royal au PM israélien illustre la volonté du Souverain de définir les contours d’une relation solide entre le Maroc et Israël (Agence rwandaise d’information)

jeudi, 20 juillet, 2023 à 18:54

Kigali – Le message adressé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI au Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, suite à la reconnaissance par Israël de la souveraineté du Royaume sur son Sahara, illustre la volonté du Souverain de définir les contours d’une relation solide entre le Maroc et Israël, écrit l’Agence rwandaise d’information (RNA).

Une relation solide entre Rabat et Tel-Aviv est de nature à contribuer à la promotion de la paix et de la stabilité au Moyen-Orient, souligne l’Agence rwandaise dans un article publié jeudi, expliquant que l’image du Maroc en tant qu’acteur fiable consacre sa place dans le règlement pacifique des conflits, en particulier le conflit israélo-palestinien.

Dans la même lignée, l’invitation adressée par le Souverain au Premier ministre israélien pour effectuer une visite au Maroc est à même de consacrer les liens entre les deux pays, ajoute RNA, notant que cette invitation réaffirme la volonté politique de Sa Majesté le Roi de bâtir des relations bilatérales sur des bases constructives et fructueuses qui répondent aux exigences de la nouvelle ère.

“Le Message Royal constitue aussi une réponse idéale à la justesse, l’acuité et le bien-fondé de la décision de l’Etat d’Israël de reconnaître la souveraineté du Royaume du Maroc sur son Sahara et de considérer favorablement l’ouverture d’un Consulat dans la ville de Dakhla,” poursuit la même source.

Cette reconnaissance israélienne constitue une nouvelle victoire pour le Maroc, qui consolide les soutiens internationaux à son intégrité territoriale, à l’instar notamment de celui des États-Unis, souligne l’auteur de l’article, relevant que le prochain Consulat d’Israël à Dakhla, qui s’ajoutera à une trentaine de représentations diplomatiques de pays africains, arabes et latino-américains dans les provinces du Sud, facilitera et encouragera les investissements israéliens et internationaux dans le Sahara marocain.

Pour lui, cette importante décision témoigne du développement de la coopération maroco-israélienne, ce qui ne manquera pas de faciliter et d’encourager les investissements israéliens dans les provinces du sud, mais aussi ceux des autres pays en général.

La reconnaissance israélienne de la souveraineté du Maroc sur ses provinces du sud consolidera également les soutiens à la marocanité du Sahara et confortera la dynamique favorable créée dans la région ces dernières années, note l’Agence rwandaise d’information, citant notamment la reconnaissance américaine de la souveraineté du Royaume sur son Sahara, ainsi que le soutien apporté au plan d’autonomie par plusieurs pays européens, dont notamment l’Allemagne, l’Espagne, les Pays-Bas et la Suisse.