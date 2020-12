Toute mesure prise par le Maroc ne peut être isolée de la volonté de parvenir à la paix et à la stabilité au Moyen-Orient (écrivain libanais)

vendredi, 25 décembre, 2020 à 16:13

Le Caire – Toute mesure prise par le Maroc ne peut être isolée de la volonté de parvenir à la paix et à la stabilité dans la région du Moyen-Orient, souligne l’écrivain et journaliste libanais, Khairallah Khairallah.

Dans un article intitulé “La continuité marocaine”, publié vendredi sur les colonnes du journal londonien Al-Arab, le journaliste libanais écrit que dans une région minée par la confusion et les troubles, le besoin de continuité, de clarté et d’honnêteté est devenu de plus en plus pressant, notant que le Maroc n’est pas un pays ordinaire qui cherche à exploiter la cause palestinienne et à vendre des illusions.

Le journaliste a mis l’accent sur la relation particulière qui lie SM le Roi Mohammed VI à chaque citoyen marocain, relevant que les Marocains sont “conscients de ce qui a été réalisé en deux décennies à tous les niveaux à la lumière de la continuité”.

La continuité marocaine, vieille de plusieurs centaines d’années, se confirme encore une fois, a-t-il poursuivi, ajoutant que cette continuité se distingue notamment par l’institution d’Imarate Al Mouminine, incarnée par SM le Roi Mohammed VI, garant de la sécurité spirituelle de la Oumma.

Evoquant la tradition millénaire de coexistence pacifique et de tolérance du Maroc sous Imarate Al Mouminine, il a rappelé le rôle joué par feu SM le Roi Mohammed V dans la protection des citoyens de confession juive contre le nazisme.

“Le Roi du Maroc a toujours été honnête avec lui-même et avec son peuple. La clarté du communiqué publié par le cabinet royal au terme de l’audience accordée au Palais Royal de Rabat, il y a quelques jours, à la délégation américano-israélienne a été frappante”, a fait observer M. Khairallah.

Pendant des siècles, le Royaume n’a jamais cessé de donner des leçons de patriotisme, d’honnêteté, de clarté et de continuité politique, a-t-il enchainé, notant que la Mosquée Al Quaraouiyine de Fès, abritant une université fondée au IXe siècle, constitue une vivante illustration de l’histoire millénaire du Maroc.

D’autre part, il a fait remarquer que les défis majeurs qui ont marqué l’année 2020 n’ont pas empêché le Maroc de se tourner vers l’avenir, en commençant par la consécration de la marocanité du Sahara et en mettant fin à ce conflit artificiel, devenu un instrument de chantage algérien, qui dure depuis 1975, date de la récupération du Sahara marocain du colonisateur espagnol.

Abordant la reconnaissance par Washington de la marocanité du Sahara, l’écrivain a souligné que le Royaume a réalisé cet acquis sans abandonner aucun des principes auxquels il croit, notamment la relation spéciale liant le Royaume à la communauté marocaine juive et le soutien indéfectible du Maroc à la cause palestinienne juste et à une solution à deux Etats au conflit israélo-palestinien.