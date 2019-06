Métro de Moscou : Un joyau alliant histoire et modernité

jeudi, 27 juin, 2019 à 13:23

–Par Issam Elgreni–

Moscou – Peu de capitales mondiales peuvent se targuer d’avoir un réseau de stations de métro digne des grands musées, alliant beauté et efficacité. Moscou, elle, renferme toutes ces qualités tout en distillant une association esthétique mêlant préservation d’un patrimoine culturel riche et designs architecturaux modernes.

Inaugurées en 1935 à l’époque du leader soviétique Joseph Staline, les premières stations du métro moscovite avaient pour vocation de renfermer des pans de l’histoire soviétique et de représenter des « palais du peuple », et force est de constater que 84 ans plus tard, cette beauté interpelle encore, entre une omniprésence de marbre, d’escalators géants, de chandeliers et de statues, le visiteur qui se croirait dans une galerie de musée.

Doté d’une longueur impressionnante de 360 kilomètres et desservant 212 stations éparpillées sur 15 lignes qui couvrent toute la capitale, le métro moscovite transporte chaque jour environ 6,25 millions de passagers, ce qui en fait le métro le plus fréquenté d’Europe.

La station « Mayakovskaya », à titre d’exemple, a un plafond divisé en 36 coupoles ornées de mosaïques représentant une « Journée dans le pays des soviets », tandis que la station Ploshad Revolutsii, renferme depuis 1938 des dizaines de sculptures en bronze, représentant divers personnages russes, que les voyageurs touchent affectueusement à chaque passage.

Ayant servi comme abris contre les bombes durant la Deuxième Guerre mondiale car construites à des profondeurs dépassant 100 mètres, les stations de métro de Moscou ont fait partie de la vie des moscovites durant des décennies et représentent un motif de fierté.

Les nouvelles stations inaugurées depuis 2018 annoncent une rupture avec ce style historique et faste, en adoptant une approche plus fonctionnelle, au design moderne et à l’architecture futuriste, cette tendance devrait se confirmer au fil des inaugurations prévues jusqu’à 2027.

Le projet le plus marquant de ce mouvement est sans conteste celui de la grande ligne circulaire de près de 70 kilomètres de long qui comprendra pas moins de 31 stations, dont le premier tronçon a été inauguré en 2018 et qui devrait entièrement entrer en service en 2023. Les travaux de construction de ces stations ont été confiés à différents architectes qui rivalisent d’idées pour épater les moscovites.

Mêlant murs en granit, colonnes de marbres rondes, lustres modernes, panneaux à motifs floraux et en hiéroglyphes, hublots lumineux, plafonds en formes de vagues ou murs en formes de théière, les nouvelles stations du métro, dont certaines sont encore en travaux, devraient surprendre de plus en plus de voyageurs.

Les architectes en charge de ces nouvelles stations sont tous unanimes à noter que leurs oeuvres doivent porter un message, parler aux voyageurs et illustrer des valeurs du quotidien, comme la station « Stromynka » qui affichera des décorations en rouge et blanc, évoquant les nouvelles technologies, ou la station « Rjevskaia » qui sera ornée d’une large horloge numérique pour indiquer au voyageur que « le métro n’est pas seulement un moyen de transport, mais aussi un portail intemporel ».

Anastasia, une fonctionnaire, a affirmé dans une déclaration à la MAP que le métro de Moscou est une véritable pièce d’art unique dans le monde, doté d’une architecture qui « reflète la grandeur et la beauté de l’ère soviétique », soulignant qu’”avec la vitesse et la modernité à laquelle le monde change, il est normal que les nouvelles stations soient différentes et cela crée un contraste intéressant ».

Dmitri, banquier, assure de son côté que le métro moscovite ancien constitue un « héritage culturel qu’il faut préserver » tandis que les nouvelles stations ont une « architecture froide qui ne peut intéresser ni les touristes ni les moscovites », relevant le problème des stations bondées en heures de pointe et la vétusté de certaines rames qui ne s’adaptent pas aux besoins actuels des voyageurs.

Le métro moscovite est en plein chantier avec le projet du nouveau diamètre central de la capitale (MSC), qui portera le nombre des stations de métro à 500 pour une longueur de 1000 kilomètres à l’horizon 2027.

« Nous avons un méga projet sur lequel nous travaillons, celui d’accroitre la capacité du transport urbain dans toutes les régions de Moscou. Avec le MSC, nous allons créer plus de 6 millions de sièges passagers supplémentaires», a déclaré au début du mois le maire-adjoint de la ville de Moscou, Marat Khusnullin.

Entre les défis d’extension pour couvrir l’ensemble de la capitale russe, les efforts pour préserver les stations « musées » de l’ère soviétique et la construction de nouvelles stations à l’ère du temps, le métro moscovite ne cesse de forcer l’admiration.