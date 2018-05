Mezouar “Face à la MAP” : consolider la CGEM pour en faire le porte-voix des entreprises et de l’économie

mercredi, 16 mai, 2018 à 16:00

Propos recueillis par Mohammed Hamiddouche.

Rabat – Le candidat à la présidence de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), Salaheddine Mezouar, a souligné, mercredi à Rabat, la nécessité de consolider le rôle de l’organisation patronale pour en faire le porte-voix des entreprises et de l’économie.

La CGEM est une organisation qui a su évoluer et s’adapter à son contexte et aux défis auxquels font face les entreprises, mais aujourd’hui il faut aller encore plus loin, en consolidant son rôle pour en faire le porte-voix des entreprises et de l’économie marocaine, a affirmé M. Mezouar dans un interview à l’Agence marocaine de presse dans le cadre de son nouveau concept “Face à la MAP “.

Pour ce faire, la confédération patronale “doit avoir des ramifications suffisamment représentatives” au niveau des régions car le Maroc est engagé dans le développement territorial avec des plans de développement régionaux, a-t-il indiqué, notant qu’aux côtés des acteurs locaux, il faut avoir un secteur privé suffisamment dynamique et engagé pour pouvoir permettre à ces plans de développement régionaux d’atteindre leurs objectifs.

M. Mezouar a noté que le but recherché à travers cet engagement du secteur privé est d’apporter des réponses aux populations en ce qui concerne l’investissement, la création de richesses et de l’emploi, soutenant qu’un secteur privé bien organisé et bien représenté qui promeut des projets économiques en faveur de la population locale, est essentiel pour relever les défis qui se posent devant les régions.

La CGEM, qui rassemble l’essentiel des acteurs privés du pays, tous secteurs confondus, à travers les fédérations et les régions, “doit s’adapter à chaque étape de sa vie”, a-t-il encore soutenu, rappelant que cette organisation, vieille de 70 ans, est bien ancrée dans l’histoire du Maroc et dans son paysage économique.

Le candidat à la présidence de la CGEM a en outre souligné que l’entreprise “doit elle aussi s’adapter et apprendre à gérer dans un contexte où il y a beaucoup d’incertitudes et de nouveaux défis”, notant que le secteur privé doit surtout travailler et structurer sa démarche en comptant sur lui-même tout en construisant un partenariat solide avec les pouvoirs publics, le gouvernement et les autres partenaires de manière à promouvoir la croissance et l’emploi.

M. Mezouar a également insisté sur l’importance pour les acteurs public et privés de renforcer leur partenariat et de disposer d’une vision commune et concertée “où tout le monde met du sien”, relevant que le gouvernement doit accompagner et soutenir le secteur privé et aussi réguler et ajuster les facteurs qui touchent la compétitivité et le développement de l’entreprise.

Il a tenu à relever à ce propos que son expérience dans le monde de l’entreprise, associatif et politique, le “prédispose à aider aussi bien l’entreprise que le partenaire public à mieux se parler, fonctionner et prioriser dans un seul souci qui est celui de l’intérêt général du pays”.

“Ma candidature à la présidence de la CGEM est motivée par la volonté d’aider à répondre aux préoccupations des entreprises et des franges démunies de la société dans le cadre d’un patronat fort, qui porte un projet et un engagement économique et social en faveur de la société et l’éradication de l’exclusion et de la misère”, a-t-il résumé.

Il a également fait savoir que sa candidature est venue après une “mure réflexion” et une analyse tant du contexte dans lequel se trouve l’économie marocaine que de l’état d’esprit du secteur privé, des défis et des enjeux, et aussi des opportunités que recèle le Royaume.

“Tout cela m’a poussé à dire que nous sommes peut-être dans un contexte d’inflexion du modèle de développement économique et social qui exige un recentrage et une mobilisation du secteur privé. Je me suis dis c’est peut-être utile compte tenu de mon vécu et de mon expérience en tant que homme d’entreprise et acteur politique de présenter ma candidature à la présidence de la CGEM”, a-t-il expliqué.

M. Mezouar a assuré que toute cette accumulation d’expériences et de connaissances “peut être utile dans cette phase charnière où l’on doit avoir un secteur privé fort, engagé, responsable et éthique pour accompagner cette nouvelle dynamique dans laquelle le Maroc devra s’engager”.

“Je suis intimement convaincu que ce nouveau modèle ne puisse fonctionner indépendamment d’une implication forte des acteurs privés et des entreprises et sans saisir les multiples opportunités offertes que ce soit dans le cadre de la régionalisation, de la nouvelle économique (numérique, économique verte, bleue, climat), ou aux niveaux continental et international”, a-t-il affirmé.