Migration: l’ambassadeur suisse vante la politique d’accueil “très généreuse” du Maroc

jeudi, 17 juin, 2021 à 14:54

La coopération militaire entre le Maroc et les Etats-Unis d’Amérique est “sans limite” et porteuse d’énormes opportunités pour l’avenir, a affirmé, jeudi, le Général de division, Andrew M. Rohling, Commandant général adjoint pour l’Afrique et commandant de l’unité opérationnelle de l’armée des États-Unis pour l’Europe méridionale.